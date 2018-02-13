Валерия Тараканова: "Скоро догоним Америку"

Голкипер сборной России Валерия Тараканова оптимистично смотрит на перспективы команды. На Олимпиаде в Пхенчхане россиянки уступили США со счетом 0:5.

– Мы старались и выкладывались в каждом моменте, – сообщила Тараканова журналистам. – Наверное, Америка в чем-то сильнее, но скоро мы это исправим и догоним.

– Когда отразили бросок в пустой угол, видели игрока на дальней штанге?

– Я увидела и среагировала на бросок.

– Ожидали обилия бросков?

– Конечно, игры с Америкой нелегкие. Мы настраивались на хорошую игру, несмотря на счет. Мы боролись до последнего.

– С Канадой действительно игралось лучше?

– Они хорошо обучены, Канада посильнее физически. (Юрий ГОЛЫШАК)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018