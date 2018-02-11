Валерия Павлова: "В олимпийской деревне к нам все относятся дружелюбно"

Нападающий женской сборной России по хоккею Валерия Павлова прокомментировала матч с Канадой, в котором россиянки проиграли – 0:5.

– Мы хорошо играли первый период, - сказала Павлова. - Потом, видимо, немного расслабились. Или, наоборот, подустали – в любом случае не хватило внимания.

– То, что молодежная сборная уже побеждает Канаду на чемпионате мира, говорит о том, что приближаемся к ней?

– Скорее всего, да. Работаем, готовимся к таким играм. Это очень важные для нас матчи. Мы с девчонками часто их обсуждаем. Сами канадки говорили, что не знают, чего от нас ожидать. Но обыграть их на взрослом уровне пока не можем.

– Как иностранные спортсмены относятся к вам в олимпийской деревне? Не было ли никаких провокаций?

– Нет. Все хорошо, все достаточно приветливы и дружелюбны. Мне кажется, там все как одна семья. Обычные все люди!

– Вам дали жесткий инструктаж – что можно и нельзя делать из-за необычного статуса команды?

– Без комментариев.

– А как на вас повлияло то, что по разным причинам, в том числе из-за допинг-офицеров, ваша команда не смогла провести две первые тренировки в Корее?

– И эту тему обсуждать не буду. (Игорь РАБИНЕР)

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