Валерия Павлова: "Обыгрывать можно и Канаду"

Хоккеистка сборной России Валерия Павлова отметила, что команды было принципиально важно обыграть Швейцарию в 1/4 финала Олимпиады в Пхенчхане. Россиянки в итоге выиграли со счетом 6:2, выйдя в полуфинал впервые в истории.

– Если честно, после трех поражений в группе настроение было позорное. Очень сильно настраивались на эту игру. Швейцария для нас – принципиальнейший соперник, – подчеркнула Павлова. – Они ведь оставили нас без медалей в Сочи. Вчера сходили на ребят, поболели, зарядились хорошими эмоциями. Впереди полуфинал. Обыгрывать можно и Канаду. Всех можно. Да, мы впервые в истории дошли до полуфинала на Олимпиаде, но если мы останемся без медалей – это не будет иметь ни малейшего значения. Нужно биться за призовые места. (Владимир ИВАНОВ)

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