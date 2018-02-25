Валерий Каменский: "Дацюк был лидером, Гусев отлично сыграл в финале"

Чемпион Олимпийских игр-1988, обладатель Кубка Стэнли-1996 и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский отметил, что успех сборной России в финале хоккейного турнира Олимпиады-2018 – победа для всей страны.

Сборная России впервые за 26 лет выиграла хоккейный турнир Олимпиады, победив в финале Германию со счетом 4:3 в овертайме.

– Немцы отчасти удивили – они играли здорово! Но мастерство наших хоккеистов сказалось, – цитирует Каменского "РИА Новости". – Выделять кого-то одного из нашей команды не хочу – все сыграли здорово. Илюха (Ковальчук) – молодец! Паша Дацюк был лидером, (Никита) Гусев отлично сыграл в финале. Все бились, все вносили свой вклад в победу. Победила вся страна! Победила команда и тренерский штаб – их тоже необходимо отметить. Они вовремя поменяли звенья, постарались переломить игру и это у них получилось. Это большая победа!

Эмоции после гола Гусева? У всей страны были одинаковые эмоции – радость! Это было спасение игры. Самые высокие эмоции, которые может подарить хоккей.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

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Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018