Валерий Газзаев – про статью New York Post: "Величайшая победа в хоккее! И чем сильнее наша страна – тем грязнее информационные атаки!"

Заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев выразил радость по поводу победы сборной России по хоккею над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпиады в Пхенчхане. Также он раскритиковал издание New York Post, которое назвало сборную России командой без страны.
– Наши хоккеисты одержали величайшую победу! – отметил Газзаев. – Особенно ценно, что золото добыто в такой непростой момент! Мы всей Россией должны поздравить хоккеистов! А публикация американского СМИ – типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего Президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам, и тем грязнее информационные атаки против нас. (Дмитрий СИМОНОВ)
За Россию без допинга!
Газзаев живет с параллельной реальности, в какой-то сильной стране.
16:19
pojarniy
Еще один самый грозный, забыл 7:0 от Рейнжерс.
15:49
Электросталец
Георгич, когда тренировать начнешь футболеров?
14:30
ferwsjy
Валера феерический дебил.
14:27
Пиитерец
diolym===Пиитерец А чё, когда депутата на работу принимают, справку из дурки не требуют? 12:48 = = = == = = = = = = = = = = == Свою предъяви сначала. Если кто продаст тоби, конечно.______________ А разве психически здоровый чел может назвать это величайшей победой в хоккее?
14:14
Vittorio-049
N Y T, как и команда сша по хоккею- помойная смердящая яма. Простим их, что с убогих возьмёшь! Ещё бы на допинг проверить первые10 медального зачета, вот бы сколько всего открылось. Одна Норвегия в полном составе на допинге
13:58
diolym
Пиитерец А чё, когда депутата на работу принимают, справку из дурки не требуют? 12:48 = = = == = = = = = = = = = = == Свою предъяви сначала. Если кто продаст тоби, конечно.
13:27
ttc
позорная победа
13:22
sailor1990
А футболисты ... до лучших дней
13:12
kim-1965
Играл, по сути, 2-3 дивизион мирового хоккея, так что, не нужно преувеличивать. Спокойно скажем спасибо игрокам, поздравим их с победой, но это не должно затмить глаза - наш хоккей скатился на 2-3 позиции в мире. И нужно сказать еще большое спасибо НХЛ, не пустивших на Олимпиаду сильнейших.
12:57
Пиитерец
А чё, когда депутата на работу принимают, справку из дурки не требуют?
12:48
Урфин_Я
Газзаев, а ты мне вот на какой вопрос лучше ответь: почему немцы очевидно научились в хоккей играть, а ты с командой нашей в футбол играть никак не можешь научиться?! )))
12:47
oleg_sevan
Да, вообще, финал был супер!!! Голливудский сценарий. Это всем победам ПОБЕДА! Вырубаю телик за 2-33 до конца, у нас удаление. И думаю: "Вот сейчас наши забьют- сравняют, а в овертайме победа!!! Но ведь так не бывает! С нашими так не бывает!!!" Включаю! И ВСЕ ЭТО ВИЖУ НАЯВУ! Охренеть! Я сплю!? Тогда не будите меня!
12:39
Последний Легион
Действительно - ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА !!! ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ МАТЧ !!!!! ЭТУ ПОБЕДУ БУДУТ ПОМНИТЬ ВЕЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12:23