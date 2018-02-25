12:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Валерий Газзаев – про статью New York Post: "Величайшая победа в хоккее! И чем сильнее наша страна – тем грязнее информационные атаки!"

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Заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев выразил радость по поводу победы сборной России по хоккею над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпиады в Пхенчхане. Также он раскритиковал издание New York Post, которое назвало сборную России командой без страны.

– Наши хоккеисты одержали величайшую победу! – отметил Газзаев. – Особенно ценно, что золото добыто в такой непростой момент! Мы всей Россией должны поздравить хоккеистов! А публикация американского СМИ – типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего Президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам, и тем грязнее информационные атаки против нас. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия - Германия

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (14)
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За Россию без допинга!

Газзаев живет с параллельной реальности, в какой-то сильной стране.

16:19

pojarniy

Еще один самый грозный, забыл 7:0 от Рейнжерс.

15:49

Электросталец

Георгич, когда тренировать начнешь футболеров?

14:30

ferwsjy

Валера феерический дебил.

14:27

Пиитерец

diolym===Пиитерец А чё, когда депутата на работу принимают, справку из дурки не требуют? 12:48 = = = == = = = = = = = = = = == Свою предъяви сначала. Если кто продаст тоби, конечно.______________ А разве психически здоровый чел может назвать это величайшей победой в хоккее?

14:14

Vittorio-049

N Y T, как и команда сша по хоккею- помойная смердящая яма. Простим их, что с убогих возьмёшь! Ещё бы на допинг проверить первые10 медального зачета, вот бы сколько всего открылось. Одна Норвегия в полном составе на допинге

13:58

diolym

Пиитерец А чё, когда депутата на работу принимают, справку из дурки не требуют? 12:48 = = = == = = = = = = = = = = == Свою предъяви сначала. Если кто продаст тоби, конечно.

13:27

ttc

позорная победа

13:22

sailor1990

А футболисты ... до лучших дней

13:12

kim-1965

Играл, по сути, 2-3 дивизион мирового хоккея, так что, не нужно преувеличивать. Спокойно скажем спасибо игрокам, поздравим их с победой, но это не должно затмить глаза - наш хоккей скатился на 2-3 позиции в мире. И нужно сказать еще большое спасибо НХЛ, не пустивших на Олимпиаду сильнейших.

12:57

Пиитерец

А чё, когда депутата на работу принимают, справку из дурки не требуют?

12:48

Урфин_Я

Газзаев, а ты мне вот на какой вопрос лучше ответь: почему немцы очевидно научились в хоккей играть, а ты с командой нашей в футбол играть никак не можешь научиться?! )))

12:47

oleg_sevan

Да, вообще, финал был супер!!! Голливудский сценарий. Это всем победам ПОБЕДА! Вырубаю телик за 2-33 до конца, у нас удаление. И думаю: "Вот сейчас наши забьют- сравняют, а в овертайме победа!!! Но ведь так не бывает! С нашими так не бывает!!!" Включаю! И ВСЕ ЭТО ВИЖУ НАЯВУ! Охренеть! Я сплю!? Тогда не будите меня!

12:39

Последний Легион

Действительно - ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА !!! ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ МАТЧ !!!!! ЭТУ ПОБЕДУ БУДУТ ПОМНИТЬ ВЕЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

12:23

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!