Валерий Газзаев – про статью New York Post: "Величайшая победа в хоккее! И чем сильнее наша страна – тем грязнее информационные атаки!"

Заместитель главы комитета по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Госдумы РФ Валерий Газзаев выразил радость по поводу победы сборной России по хоккею над Германией (4:3 ОТ) в финале Олимпиады в Пхенчхане. Также он раскритиковал издание New York Post, которое назвало сборную России командой без страны.

– Наши хоккеисты одержали величайшую победу! – отметил Газзаев. – Особенно ценно, что золото добыто в такой непростой момент! Мы всей Россией должны поздравить хоккеистов! А публикация американского СМИ – типичная провокация. Она лишь подчеркивает силу нашей страны и нашего Президента. Потому что чем сильнее становится Россия, тем сильнее завидуют нашим успехам, и тем грязнее информационные атаки против нас. (Дмитрий СИМОНОВ)

Трансляция матча Россия - Германия