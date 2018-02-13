Вадим Шипачев: "Капризов - мастер, его никуда не надо вписывать"

Форвард хоккейной сборной России Вадим Шипачев отметил, что ему нравится на Олимпиаде-2018. По словам игрока, команда переживает за других российских атлетов на Играх.
- Олимпиада - это праздник, - заявил Шипачев. - Пока все нравится. Готовимся к играм.
- Как вписывали в свою тройку Капризова?
- Он - мастер, его никуда не надо вписывать. Кирилл может с любыми сыграть.
- Следите за другими соревнованиями?
- Да, смотрим по телевизору в номере и болеем за наших.
- Как вам в деревне?
- Очень нравится, ходим и здороваемся с другими атлетами.
- Из-за одного лифта нет опасения опоздать на тренировку?
- Пропускаем девушек вперед, сами по лестнице идем. Нам поближе, а они живут на 12 и 13 этажах, а мы - на пятом.
- Вызывает ли трудности, что катаетесь не на основной, а тренировочной арене?
- Ничего страшного. У нас еще завтра раскатка на главной.
- Как вам она?
- Вышли на 15 минут на фотографирование. Все хорошо - понравилось. (Игорь РАБИНЕР)
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
lider67
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