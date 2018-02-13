07:36 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Вадим Шипачев: "Капризов - мастер, его никуда не надо вписывать"

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Форвард хоккейной сборной России Вадим Шипачев отметил, что ему нравится на Олимпиаде-2018. По словам игрока, команда переживает за других российских атлетов на Играх.

- Олимпиада - это праздник, - заявил Шипачев. - Пока все нравится. Готовимся к играм.

- Как вписывали в свою тройку Капризова

- Он - мастер, его никуда не надо вписывать. Кирилл может с любыми сыграть. 

- Следите за другими соревнованиями? 

- Да, смотрим по телевизору в номере и болеем за наших. 

- Как вам в деревне? 

- Очень нравится, ходим и здороваемся с другими атлетами. 

- Из-за одного лифта нет опасения опоздать на тренировку? 

- Пропускаем девушек вперед, сами по лестнице идем. Нам поближе, а они живут на 12 и 13 этажах, а мы - на пятом. 

- Вызывает ли трудности, что катаетесь не на основной, а тренировочной арене? 

- Ничего страшного. У нас еще завтра раскатка на главной. 

- Как вам она? 

- Вышли на 15 минут на фотографирование. Все хорошо - понравилось. (Игорь РАБИНЕР)

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

 

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lider67

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