Вадим Епанчинцев: "Матч со сборной России пойдет на пользу игрокам "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Вадим Епанчинцев уверен, что товарищеский матч красно-белых со сборной России будет интересен болельщикам. Также специалист отметил, что игра поможет команды настроиться на борьбу за выход в плей-офф. Напомним, что матч сборной и "Спартака" состоится в воскресенье в Москве.

– Матч давно запланирован, поэтому ни отдыху, ни подготовке к остатку сезона он не мешает, – цитирует "Р-Спорт" Епанчинцева. – Естественно, у команды было бы чуть больше выходных, если бы не было игры со сборной, но ничего страшного, нам предстоят очень важные игры, борьба за плей-офф и, надеюсь, матчи в Кубке Гагарина, и эта встреча пойдет только на пользу.

Сейчас ребята уже вышли из отпуска, тренируемся три дня с подзаряженными батарейками. Но основную нагрузку команда получит уже на сборе в Чехии, куда мы полетим после игры со сборной. Нужно достойно сыграть этот матч. Будет много людей, в том числе болельщики "Спартака". Пусть игра товарищеская и подготовительная для сборной, но это не значит, что будут неинтересно.