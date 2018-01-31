В оргкомитете Олимпиады обеспокоены присутствию российских флагов на форме хоккеистов

Оргкомитет Олимпийских игр-2018 отметил, что фотографии хоккеистов сборной России на официальном сайте турнира в Пхенчхане были опубликованы по ошибке. Напомним, что команда будет выступать на Играх как "Сборная атлетов из России" без права использования государственной символики и флага на экипировке.

– Мы обеспокоены этим, и в настоящий момент команда сайта обновляет информацию по Олимпийским играм в Пхенчхане. Мы ожидаем, что вопрос будет урегулирован в ближайшие несколько часов или в течение дня, – цитирует RT представителей оргкомитета.