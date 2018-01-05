14:02 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Утверждена форма сборной России на ОИ-2018

Финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. Фото "СЭ" Финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. Фото "СЭ"
Финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. Фото "СЭ"
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В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. От предыдущей рисунок отличается отсутствием логотипа.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Helicopter

Как всё это бесит.

16:30

Дон_Румата

Согласен с Кристо. Разработчики формы деградировали, как и сама форма. А уровень формы соответствует, в лучшем случае, уровню формы первой лиги СССР

16:27

Монте-Кристо (Мститель) .

WBRabbit77 ................... Победы ?! А они будут без "дюшеса" ? Хорошо, если 1-2 золота зацепим. Серебро и бронза точно будут. Но немного. В целом неизбежен абсолютный провал, как на ЧМ 2017 по легкой атлетике. Но тот позор, провал тот же Губерниев взахлеб призывал считать уникальным успехом. Считая болельщиков-россиян абсолютными идиотами. Хотя он был недалек от истины.

16:21

Tirel

Модераторам на заметку - может хватит подогревать истерию по поводу утвержденной формы?! (((

16:18

Tirel

LEHAAAAAAAAA =Это не сборная России, а частные лица которые поедут развлекаться за счёт Российского бюджета. Россию дисквалифицировал МОК= Напиши это себе на лбу и выйди на Красную площадь в Москве или на Дворцовую в Питере. Уверен, что твое мнение будет замечено и не оставлено без внимания прохожих россиян...

16:15

Монте-Кристо (Мститель) .

Форма, как у воспитанников детдома для умственно отсталых. Как это подходит нашей сборной !

16:12

WBRabbit77

В комментариях как всегда эстеты)) Вам в Олимпиаде главное что - внешний вид спортсменов или их выступление и победы? Если первое, то явно не туда взоры направили, следите за какими-нибудь показами мод лучше... В Корею приедут НАШИ спортсмены представлять НАШУ страну (хоть весь мир старательно пытается сделать вид, что приедут они без привязки к стране) и будут завоевывать медали для РОССИИ. Посмотрел бы я на вас, как будете открещиваться от этих побед)) Вот честно, без разницы, во что они будут одеты, хоть в картофельный мешок! Для меня это не изменит ровным счетом ничего. Да и представленная форма все ж указывает на принадлежность России. Ни у кого больше такой не будет, не вижу проблемы)

16:09

LEHAAAAAAAAA

Это не сборная России, а частные лица которые поедут развлекаться за счёт Российского бюджета. Россию дисквалифицировал МОК

15:54

Да здравствуют О.И.-18 без рсфср

Последнее из 4-х слов высоковато наштамповано.....Надо бы в районе ""выше колена-ниже пупка"", чтобы сразу было понятно, где находится ЭТОТ ""ФРОМ"" --- нейтральные атлеты.....

15:32

MMT

Почему-то форма мне напоминает канадскую. Кроме цвета, видимо, из-за ромбовидной границы. Выиграем Олимпиаду от имени Канады

15:31

Al Rains

План такой: все болелы (желательно на деньги нгефтегаза) приедем в корею с советскими флагами и будем топить (пугать тем самым саксов) за СССР...и ессесно медали из шоколадок раздать сектантам пиндосским(они любят там печеньки всякие в секте)))

15:26

top220

Ну хоть не в серую полоску, и на том "спасибо". А для себя принял решение: позорную политическую " олимпиаду" смотреть не буду. Да и смысла проводить её нет никакого, американо-британцам просто нужно сразу раздать золотые медали,по приезду. Уверен,это время не за горами,всё к этому идёт.

14:57

alex505

нда....прям как в фильме "из России с любовью"

14:48

kino

За бабло все продадут упыри.!!!!!!

14:44

gibson

Ну хоть не власовский триколор! Монте-Кристо будет доволен!

14:36

дост

форма атлетов из россии а не сборной россии

14:36

Дон_Румата

С пивом - пойдёт. Нашим победы.

14:31

zyzx

Это не форма сборной России,это форма бомжей из россии.

14:28

ERROR17

М-да ну и форма! Если и буду смотреть то только хоккей.

14:13