Утверждена форма сборной России на ОИ-2018

В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. От предыдущей рисунок отличается отсутствием логотипа.
Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.
Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно
Helicopter
Как всё это бесит.
16:30
Дон_Румата
Согласен с Кристо. Разработчики формы деградировали, как и сама форма. А уровень формы соответствует, в лучшем случае, уровню формы первой лиги СССР
16:27
Монте-Кристо (Мститель) .
WBRabbit77 ................... Победы ?! А они будут без "дюшеса" ? Хорошо, если 1-2 золота зацепим. Серебро и бронза точно будут. Но немного. В целом неизбежен абсолютный провал, как на ЧМ 2017 по легкой атлетике. Но тот позор, провал тот же Губерниев взахлеб призывал считать уникальным успехом. Считая болельщиков-россиян абсолютными идиотами. Хотя он был недалек от истины.
16:21
Tirel
Модераторам на заметку - может хватит подогревать истерию по поводу утвержденной формы?! (((
16:18
Tirel
LEHAAAAAAAAA =Это не сборная России, а частные лица которые поедут развлекаться за счёт Российского бюджета. Россию дисквалифицировал МОК= Напиши это себе на лбу и выйди на Красную площадь в Москве или на Дворцовую в Питере. Уверен, что твое мнение будет замечено и не оставлено без внимания прохожих россиян...
16:15
Монте-Кристо (Мститель) .
Форма, как у воспитанников детдома для умственно отсталых. Как это подходит нашей сборной !
16:12
WBRabbit77
В комментариях как всегда эстеты)) Вам в Олимпиаде главное что - внешний вид спортсменов или их выступление и победы? Если первое, то явно не туда взоры направили, следите за какими-нибудь показами мод лучше... В Корею приедут НАШИ спортсмены представлять НАШУ страну (хоть весь мир старательно пытается сделать вид, что приедут они без привязки к стране) и будут завоевывать медали для РОССИИ. Посмотрел бы я на вас, как будете открещиваться от этих побед)) Вот честно, без разницы, во что они будут одеты, хоть в картофельный мешок! Для меня это не изменит ровным счетом ничего. Да и представленная форма все ж указывает на принадлежность России. Ни у кого больше такой не будет, не вижу проблемы)
16:09
LEHAAAAAAAAA
Это не сборная России, а частные лица которые поедут развлекаться за счёт Российского бюджета. Россию дисквалифицировал МОК
15:54
Да здравствуют О.И.-18 без рсфср
Последнее из 4-х слов высоковато наштамповано.....Надо бы в районе ""выше колена-ниже пупка"", чтобы сразу было понятно, где находится ЭТОТ ""ФРОМ"" --- нейтральные атлеты.....
15:32
MMT
Почему-то форма мне напоминает канадскую. Кроме цвета, видимо, из-за ромбовидной границы. Выиграем Олимпиаду от имени Канады
15:31
Al Rains
План такой: все болелы (желательно на деньги нгефтегаза) приедем в корею с советскими флагами и будем топить (пугать тем самым саксов) за СССР...и ессесно медали из шоколадок раздать сектантам пиндосским(они любят там печеньки всякие в секте)))
15:26
top220
Ну хоть не в серую полоску, и на том "спасибо". А для себя принял решение: позорную политическую " олимпиаду" смотреть не буду. Да и смысла проводить её нет никакого, американо-британцам просто нужно сразу раздать золотые медали,по приезду. Уверен,это время не за горами,всё к этому идёт.
14:57
alex505
нда....прям как в фильме "из России с любовью"
14:48
kino
За бабло все продадут упыри.!!!!!!
14:44
gibson
Ну хоть не власовский триколор! Монте-Кристо будет доволен!
14:36
дост
форма атлетов из россии а не сборной россии
14:36
Дон_Румата
С пивом - пойдёт. Нашим победы.
14:31
zyzx
Это не форма сборной России,это форма бомжей из россии.
14:28
ERROR17
М-да ну и форма! Если и буду смотреть то только хоккей.
14:13