Утверждена форма сборной России на ОИ-2018

В международном олимпийском комитете утвердили финальный вариант игровой формы хоккейной сборной России на Олимпиаду-2018. От предыдущей рисунок отличается отсутствием логотипа.

Напомним, что 5 декабря исполком МОК временно приостановил признание ОКР, а также запретил сборной России выступать на Олимпиаде 2018 года под государственным флагом. Допущенные до соревнований российские спортсмены смогут стартовать в Корее в статусе Olympic Athlete from Russia (OAR) – олимпийский атлет из России.

Олимпийская форма сборной России: какой она будет и что об этом известно