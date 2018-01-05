16:43 5 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Утвержден календарь подготовки сборной России к Олимпиаде-2018

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Федерация хоккея России утвердила календарь подготовки мужской сборной к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Команда соберется 27 февраля на базе в Новогорске, где на протяжении 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале.

На 30 января у сборной запланирован контрольный матч против команды Белоруссии, на 4 февраля – встреча против "Спартака".

5 февраля россияне вылетят в Корею, где продолжат подготовку в городе Ан Янг. 10 февраля состоится третий контрольный матч против корейцев. На следующий день сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын.

Первую игру на Олимпиаде-2018 россияне проведут 14 февраля. Состав на турнир будет назван 25 января. После этой даты до его начала замены будут разрешены только в случае травм.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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DmitrySamara

Третьяка в отставку и Знарка за ним....

21:28 5 января

DmitrySamara

Команды "власовцев", и белый флаг им в руки...

21:28 5 января

sanek7618

Эщельме гещельме, ни нада гнать на редактор, ани исче руский ызык учат нама.

18:46 5 января

Andrewxyz

Не сборной России, а атлетов из России.

17:42 5 января

skua

СЭ вы читаете новости перед тем как их публикуете ? Команда соберется 27 февраля на базе в Новогорске, где на протяжении 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале.

17:42 5 января

Vratar13

28 февраля их в Новогорске не будет точно.

17:04 5 января