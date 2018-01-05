Утвержден календарь подготовки сборной России к Олимпиаде-2018

Федерация хоккея России утвердила календарь подготовки мужской сборной к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Команда соберется 27 февраля на базе в Новогорске, где на протяжении 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале.
На 30 января у сборной запланирован контрольный матч против команды Белоруссии, на 4 февраля – встреча против "Спартака".
5 февраля россияне вылетят в Корею, где продолжат подготовку в городе Ан Янг. 10 февраля состоится третий контрольный матч против корейцев. На следующий день сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын.
Первую игру на Олимпиаде-2018 россияне проведут 14 февраля. Состав на турнир будет назван 25 января. После этой даты до его начала замены будут разрешены только в случае травм.
DmitrySamara
Третьяка в отставку и Знарка за ним....
21:28 5 января
DmitrySamara
Команды "власовцев", и белый флаг им в руки...
21:28 5 января
sanek7618
Эщельме гещельме, ни нада гнать на редактор, ани исче руский ызык учат нама.
18:46 5 января
Andrewxyz
Не сборной России, а атлетов из России.
17:42 5 января
skua
СЭ вы читаете новости перед тем как их публикуете ? Команда соберется 27 февраля на базе в Новогорске, где на протяжении 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале.
17:42 5 января
Vratar13
28 февраля их в Новогорске не будет точно.
17:04 5 января