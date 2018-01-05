Утвержден календарь подготовки сборной России к Олимпиаде-2018

Федерация хоккея России утвердила календарь подготовки мужской сборной к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Команда соберется 27 февраля на базе в Новогорске, где на протяжении 8 дней будет тренироваться на льду и в тренажерном зале.

На 30 января у сборной запланирован контрольный матч против команды Белоруссии, на 4 февраля – встреча против "Спартака".

5 февраля россияне вылетят в Корею, где продолжат подготовку в городе Ан Янг. 10 февраля состоится третий контрольный матч против корейцев. На следующий день сборная России переедет в Олимпийскую деревню в город Каннын.

Первую игру на Олимпиаде-2018 россияне проведут 14 февраля. Состав на турнир будет назван 25 января. После этой даты до его начала замены будут разрешены только в случае травм.