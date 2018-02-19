У ФХР нет претензий к судейству в матче Канада - Россия

Федерация хоккея России (ФХР) на своей странице в Твиттере отметила игру женской сборной России против Канады (0:5) в полуфинале Олимпийских игр-2018. Федерация также заявила, что не имеет претензий к судейству в минувшей встрече.

Текст заявления ФХР полностью:

Наши девушки в полуфинале сражались достойно и теперь будут готовиться к матчу за бронзу. Претензий к судейству у ФХР нет.

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