19:35 19 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

У ФХР нет претензий к судейству в матче Канада - Россия

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Федерация хоккея России (ФХР) на своей странице в Твиттере отметила игру женской сборной России против Канады (0:5) в полуфинале Олимпийских игр-2018. Федерация также заявила, что не имеет претензий к судейству в минувшей встрече.

Текст заявления ФХР полностью:

Наши девушки в полуфинале сражались достойно и теперь будут готовиться к матчу за бронзу. Претензий к судейству у ФХР нет.

Канадка ударила Шохину клюшкой в шею и избежала удаления //
Анна Шохина – об ударе канадки: "Судьям надо смотреть внимательно"

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КОММЕНТАРИИ (2)
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mayornataly

Не думаю, что ОАР имеет какое то отношение к ФХР, чтобы высказывать какие то претензии))) Клоуны)

19:51 19 февраля

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