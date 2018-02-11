13:05 11 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Трямкин и Шалунов покинули расположение сборной России


Защитник сборной России Никита Трямкин и нападающий Максим Шалунов, ездившие с командой на сбор в Корею в качестве запасных, покинули расположение сборной и отправились домой, сообщает официальный сайт ФХР. Игрокам выразили благодарность за участие в подготовке команды к Олимпиаде в Пхенчхане.

Также ФХР подтвердила, что из-за травмы не Играх не сможет выступить защитник Динар Хафизуллин, а его место в заявке занял Егор Яковлев.

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде пройдет с 14 по 25 февраля. Первый матч россияне проведут 14 февраля против Словакии.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018

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http://www.fhr.ru/main/team-news/card/?id_4=14503

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