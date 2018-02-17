Трой Терри: "Надеюсь, что до буллитов в игре с Россией дело не дойдет"

Нападающий сборной США Трой Терри выразил надежду на то, что в матче группового турнира с Россией на Олимпиаде в Пхенчхане дело не дойдет до серии буллитов. 20-летний игрок отметил, что к предстоящему матчу нужно относиться спокойнее.

– Я просто осознаю, где нахожусь и что могу сделать, – цитирует АР Терри. – Все в наших руках. Нам не нужно делать из игры с Россией что-то особенное. Должны понимать, что это еще один матч, очередная игра, пусть и очень важная для нас. Сначала я испытывал волнение на Олимпиаде. Но это довольно быстро прошло. Готов ли к возможной серии буллитов с Россией? Я очень надеюсь, что этого не придется делать. Но если понадобится, я готов их исполнять.

Трансляция матча Россия – США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь