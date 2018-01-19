Три игрока из КХЛ вошли в состав сборной Словении на Олимпиаду в Пхенчхане

Словения назвала состав национальной команды на Олимпийские игры в Пхенчхане, информирует официальный сайт ИИХФ. В список попали 25 игроков, трое из них представляют команды КХЛ – Жига Еглич ("Нефтехимик"), Роберт Саболич ("Торпедо") и Рок Тичар ("Сибирь"). Напомним, что Словения является соперником России по группе B.
Состав сборной Словении:
вратари – Лука Грачнар ("Ред Булл", Австрия), Гашпер Крошель ("Редовре", Дания), Матия Пинтария ("Руан", Франция);
защитники – Блаж Грегорц ("Маунтфилд", Чехия), Сабахудин Ковачевич ("Энергия" Карловы Вары, Чехия), Алеш Краньич ("Криммитшау", Германия), Жига Павлин ("Ческе Будеевице", Чехия), Матич Подлипник ("Энергия" Карловы Вары, Чехия), Юрий Репе ("Кладно", Чехия), Митя Робарь ("Клагенфург", Австрия), Лука Видмар ("Фехервар", Венгрия);
нападающие – Бостьян Голичич ("Гренобль", Франция), Андрей Гебар ("Любляна"), Жига Еглич ("НЕФТЕХИМИК", КХЛ) Анже Куральт ("Амьен", Франция), Ян Муршак ("Фрелунда", Швеция), Алеш Музич ("Фехервар", Венгрия), Кен Ограйеншек ("Грац", Австрия), Жига Панче ("Дорнбирнер", Австрия), Давид Родман ("Гренобль", Франция), Марцель Родман ("Бад-Тельц", Германия), Роберт Саболич ("ТОРПЕДО", КХЛ), Рок Тичар ("СИБИРЬ", КХЛ), Ян Урбаш ("Бремерхафен", Германия), Миха Верлич ("Филлахер", Австрия).
- Нефтехимик (Хоккей)
- Торпедо НН
- Сборная России (Хоккей)
- Сибирь (Хоккей)
- Сборная Словении (Хоккей)
- Рок Тичар
- Роберт Саболич
- Жига Еглич