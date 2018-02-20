Третьяк верит, что России вернут флаг на церемонии закрытия Олимпиады

Президент ФХР Владислав Третьяк надеется, что сборной России разрешат выйти со своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане. Церемония пройдет 25 февраля, трансляция начнется в 14.00 по московскому времени.

- Появление на церемонии закрытия Олимпиады с флагом России? Будем надеяться. Всегда надо верить в лучшее, - отметил Третьяк. (Дмитрий СИМОНОВ)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады