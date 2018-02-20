Третьяк верит, что России вернут флаг на церемонии закрытия Олимпиады

Президент ФХР Владислав Третьяк надеется, что сборной России разрешат выйти со своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады в Пхенчхане. Церемония пройдет 25 февраля, трансляция начнется в 14.00 по московскому времени.
- Появление на церемонии закрытия Олимпиады с флагом России? Будем надеяться. Всегда надо верить в лучшее, - отметил Третьяк. (Дмитрий СИМОНОВ)
S@t
Складывается впечатление, что разрешение пройти под флагом на закрытии, это единсвенная цель ОАР на этих ОИ.
15:38 20 февраля
Levbereg
Еще пару найдет допингов- и все уедут до закрытия. ОЧевидно, что диверсия была. Сначала распиарили керлингистку, а потом ее мужа заклипатили в лед.
15:11 20 февраля
S@t
Блажен, кто верует...
15:05 20 февраля
человек за футбол
ну да еще пару чуваков из ОАР на мельдонии попадется и нам разрешат придумать флаг ОАР и под ним выступать на всех последующих олимпиадах
15:03 20 февраля