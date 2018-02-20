14:46 20 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Третьяк верит, что России вернут флаг на церемонии закрытия Олимпиады

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Президент ФХР Владислав Третьяк надеется, что сборной России разрешат выйти со своим флагом на церемонии закрытия Олимпиады в ПхенчханеЦеремония пройдет 25 февраля, трансляция начнется в 14.00 по московскому времени.

- Появление на церемонии закрытия Олимпиады с флагом России? Будем надеяться. Всегда надо верить в лучшее, - отметил Третьяк. (Дмитрий СИМОНОВ)

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

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КОММЕНТАРИИ (4)
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S@t

Складывается впечатление, что разрешение пройти под флагом на закрытии, это единсвенная цель ОАР на этих ОИ.

15:38 20 февраля

Levbereg

Еще пару найдет допингов- и все уедут до закрытия. ОЧевидно, что диверсия была. Сначала распиарили керлингистку, а потом ее мужа заклипатили в лед.

15:11 20 февраля

S@t

Блажен, кто верует...

15:05 20 февраля

человек за футбол

ну да еще пару чуваков из ОАР на мельдонии попадется и нам разрешат придумать флаг ОАР и под ним выступать на всех последующих олимпиадах

15:03 20 февраля

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