Третьяк провел встречу с президентом Кореи

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что провел встречу с главой Кореи Мун Чже Ином, посвященную развитию спорта и, в частности, хоккея.

- Вернулся из Сеула, у нас была встреча с президентом Кореи Мун Чже Ином. Встреча очень плодотворная. Говорили о сотрудничестве в области хоккея, у ФХР действует соглашение о сотрудничестве с корейскими коллегами, - цитирует "Р-Спорт" Третьяка.

Как отмечается, участие во встречи также принимали посол России в республике Корея Александр Тимонин, а также помощник Президента РФ Игорь Левитин.

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