Тренировка сборной России по хоккею. Видео

Национальная команда России по хоккею, которая готовится к Олимпийскому турниру-2018, провела тренировку в городе Анян. Игроки позанимались в тренажерном зале, после чего вышли на лед. Сочетания сборной выглядят следующим образом:

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестеркин.

Полевые игроки: Гавриков – Войнов, Ковальчук – Дацюк – Григоренко, Каблуков. Нестеров – Марченко, Гусев – Шипачев – Капризов, Шалунов. Зубарев – Зуб, Широков, Прохоркин – Барабанов, Мозякин. Киселевич – Яковлев, Трямкин, Телегин – Андронов – Калинин.