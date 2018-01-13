14:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Тренеры российских хоккеистов готовы надеть георгиевские ленты на Олимпиаде

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Член тренерского штаба сборной России Игорь Никитин назвал георгиевскую ленту совершенно комфортным для него символом. Специалист отметил, что готов носить ее во время Олимпиады-2018, если будет принято такое решение.

- Георгиевские ленточки для тренеров на Олимпиаде? У меня два деда воевали, бабушка. Для меня это совершенно комфортный символ, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Если будет принято решение, мы это обязательно сделаем.

Напомним, в декабре 2017 года МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду под государственным флагом. Спортсмены, которые ранее не были уличены в использовании допинга, смогут выступить на Играх в статусе OAR (Олимпийские атлеты из России). В их экипировке будет запрещено использование любых символов для национальной идентификации. Решение о том, кто представит страну в Корее, примет специальная комиссия МОК.

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180113/1131087632.html

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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Весёлый©

А давайте вместо Пхенчхана поедем на Олимпиаду в Пхеньян, все вообще офигеют!

15:10

Thomas_Boy_

За Россию без допинга! __________ Очень тухло.

15:05