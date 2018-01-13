Тренеры российских хоккеистов готовы надеть георгиевские ленты на Олимпиаде

Член тренерского штаба сборной России Игорь Никитин назвал георгиевскую ленту совершенно комфортным для него символом. Специалист отметил, что готов носить ее во время Олимпиады-2018, если будет принято такое решение.

- Георгиевские ленточки для тренеров на Олимпиаде? У меня два деда воевали, бабушка. Для меня это совершенно комфортный символ, - цитирует "Р-Спорт" Никитина. - Если будет принято решение, мы это обязательно сделаем.

Напомним, в декабре 2017 года МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду под государственным флагом. Спортсмены, которые ранее не были уличены в использовании допинга, смогут выступить на Играх в статусе OAR (Олимпийские атлеты из России). В их экипировке будет запрещено использование любых символов для национальной идентификации. Решение о том, кто представит страну в Корее, примет специальная комиссия МОК.