Тренеру сборной США не понравилась тактика России при счете 4:0

Главный тренер сборной США Тони Гранато остался недоволен поведением тренерского штаба России в матче группового турнира Олимпиады-2018. В концовке третьего периода при счете 4:0 в пользу россиян Олег Знарок выпустил на лед первую бригаду большинства.
- Мне это не понравилось. Счет уже был 4:0, - цитирует Yahoo! Sport Гранато. - Бесспорно, у России самый талантливый состав. Мы приобрели необходимый опыт. Мы продемонстрировали свои лучшие скорости.
Я люблю подобные матчи. Болельщики были великолепны, ребята сражались до конца. У России действительно хорошая команда. Но и у нас хорошая команда, и эта игра поможет нам в следующем раунде.
Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
JohnWeexx
Глубоко наплевать на мнение пиндосов.
00:16
Pyatochok
Пиндобаран с погонялом "граната" совсем спятил от своей омэрыканьской вседозволенности... мог бы выйти на лёд и пару раз головой приложиться к ледку, чтобы моск остыл!
23:38 17 февраля
Снежик
Претензия чем то напомнила претензию американской фигуристки по поводу выступления Загитьвой в командном турнире фигуристов. Будто один чел им их придумывает
23:31 17 февраля
Эугенио
Они заранее о чем-то договорились, но Знарок не выполнил ЦУ от ЦРУ?)))) Отчего пиндос негодует?
23:22 17 февраля
kauperwood37
бред какой-то
22:57 17 февраля
Pablo_75
Автоматический перевод гугла бесподобен. Late in the third period, Russia trotted out its big guns for a meaningless power play - В конце третьего периода Россия вытащила свои большие пушки за бессмысленную игру власти.
22:53 17 февраля
Gonza666les
им и тут действия России не нравятся)) может очередные санкции введут теперь.. ха-ха
22:51 17 февраля
Pablo_75
Это он типа недоволен, что мы их добивали. Как ребёнок маленький - "не забивайте больше, мы сейчас заплачем". Это где такие порядки, где он такого набрался? Ну а наши должны быть даже довольны такой истерикой противника.
22:50 17 февраля
Михаил Тверь
Он что с табуретки упал? Может его надо было спросить: кого же нам уважаемый тренер США выпустить? А может пять защитников, ведь уже 4:0?
22:49 17 февраля
rashlim
Совсем пиндосы берега потеряли от безнаказанности. Сейчас потребуют, чтобы русские без вратаря играли.
22:45 17 февраля
vlbeznosov
Народ, в статье ясно сказано, что СЭ ссылается на Yahoo Sports. Вот ссылка: https://sports.yahoo.com/u-s-hints-bad-sportsmanship-rough-play-o-r-lopsided-olympic-hockey-loss-175808308.html А там тренер американцев действительно выражает недовольство этим поступком тренерского штаба российской сборной. Вот: Late in the third period, Russia trotted out its big guns for a meaningless power play and that rankled U.S. head coach Tony Granato enough that there was no handshake with his Russian counterpart. When asked after the game if that late lineup bothered him, the normally unruffled Granato had a stern, one-word answer: “Yes.” Asked why, the coach shrugged and said, “It’s four-nothing.”
22:07 17 февраля
Andrewxyz
Pyatochok, боярки выпей и не читай СЭ, а оригинал с NBC http://www.nbcolympics.com/news/oar-usa-mens-hockey-game-recap Гранато такого не говорил!
21:59 17 февраля
slava_l
Не понял, а чё пендосу не понравилось? Слил и пусть сопит в 2 дырочки.
21:59 17 февраля
ЗлобныйЖиртрест
с головой у них вообще порядок??? Тренер должен интересы своей команды блюсти, а не под кого-то подстраиваться.. Совсем уже мозги пропили
21:55 17 февраля
Pyatochok
Как Тони Гранато может быть "недоволен поведением тренерского штаба России"? Что, он им руководит или это обыкновенный сдвиг мозга, как у большинства пиндоарийской расы?
21:50 17 февраля
Andrewxyz
Вот ссылка на NBC http://www.nbcolympics.com/news/oar-usa-mens-hockey-game-recap Где там Гранато сказал, что ему не понравилось, что выпуслили первую пятерку????? Вы уже совсем завались, козлы. "There is no question that they are the most talented team here based on their roster," USA's head coach Tony Granato told NBC Olympics after the game. "They are a hell of a team."
21:33 17 февраля
Andrewxyz
Дайте ссылку на слова Гранато, козлы голословные.
21:27 17 февраля
Andrewxyz
Видимо перевод неправильный и сделали статейку журналюги жареной. СЭ совсем опустился.
21:25 17 февраля
Serenky25
Кто там пилят, чем недоволен?
21:14 17 февраля
Весёлый©
Знарокс - не джентльмен-с?! Breaking news! Дона Черри на него нет.
21:13 17 февраля
aliens01
А ничего что хз как словаки со словенцами сыграли бы ???? Разница шайб важна была!
21:10 17 февраля