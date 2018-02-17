Тренеру сборной США не понравилась тактика России при счете 4:0

Главный тренер сборной США Тони Гранато остался недоволен поведением тренерского штаба России в матче группового турнира Олимпиады-2018. В концовке третьего периода при счете 4:0 в пользу россиян Олег Знарок выпустил на лед первую бригаду большинства.

- Мне это не понравилось. Счет уже был 4:0, - цитирует Yahoo! Sport Гранато. - Бесспорно, у России самый талантливый состав. Мы приобрели необходимый опыт. Мы продемонстрировали свои лучшие скорости.

Я люблю подобные матчи. Болельщики были великолепны, ребята сражались до конца. У России действительно хорошая команда. Но и у нас хорошая команда, и эта игра поможет нам в следующем раунде.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь