Тренер сборной Словакии: "8 лет без побед над Россией - слишком много"

Главный тренер сборной Словакии Крейг Рэмзи признал, что Россия является главным фаворитом хоккейного турнира на Олимпиаде-2018. Вместе с тем, специалист рассчитывает на то, что в Корее его команда сможет обыграть подопечных Олега Знарка.

В последний раз Словакия обыгрывала Россию на Олимпиде-2010 (2:1 Б).

- Не знаю, хорошо ли это, что мы начинаем турнир матчем против российской команды, - цитирует "Р-Спорт" Рэмзи. - Слышал, что сборная Словакии восемь лет не обыгрывала россиян. Это, конечно, слишком долго. Пора менять ситуацию. Попробуем это сделать, хотя, конечно, будет очень сложно. Такого состава, как у сборной России, нет ни у кого на этом турнире, это главный фаворит турнира. С вратарем на первый матч мы пока не определились.

Напомним, мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2018 пройдет с 14 по 25 февраля. Матч Россия - Словакия состоится 14 февраля.