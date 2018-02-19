Тренер сборной Канады: "Российские хоккеистки стали гораздо опытнее, чем в начале Игр"

Главный тренер женской сборной Канады Дуэйн Гиливойчак считает, что российские хоккеистки стали опытнее, чем были в начале Олимпийских игр​. Команды Канады и России сыграют в 1/2 финала сегодня, 19 февраля. Матч начнется в 15.10 по московскому времени.

- Мы уверены, что соперник очень хорошо подготовился к этой игре, у них на лед выйдет мастеровитая команда, - цитирует ТАСС Гиливойчака. - С момента первой игры у русских уже накопилось достаточно опыта, и мы к этому будем готовы.

Напомним, в группе сборная Канады выиграла у России со счетом 5:0.