Тренер сборной единой Кореи: "Боялась, что игроки не будут общаться, но они все делают вместе"

Главный тренер объединенной сборной Кореи Сара Маррей отметила хорошие взаимоотношения между северокорейскими и южнокорейскими хоккеистками. На Олимпиаду-2018 была собрана женская сборная из игроков Кореи и КНДР. В стартовом матче турнира кореянки разгромлены Швейцарией (0:8).

- Объединение сборной было политическим решением, но сейчас, когда мы вместе, мы просто единая команда, - цитирует Inside the Games Маррей. - Сейчас начался хоккей, и мы планируем бороться. Мы на удивление спокойны с учетом нынешней ситуации. "Химия" в команде лучше, чем я ожидала.

Когда я услышала, что к нам присоединятся северокорейские хоккеистки, я ожидала худшего, что мы будем разделены, что игроки не будут общаться. Но это фантастика. Тренер, который приехал с ними, великолепен. Без него мы бы не могли делать то, что делам, он всегда открыт для беседы. Игроки все делают вместе. Едят вместе, в раздевалке общаются вместе. Мы семья, и это здорово.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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