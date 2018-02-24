Тренер Германии: "Дружим с Набоковым, он поздравляет меня после каждой победы в Пхенчхане"

Главный тренер сборной Германии Марко Штурм, отвечая на вопрос спецкора "СЭ" Игоря РАБИНЕРА об опыте взаимоотношений с россиянами за годы, проведенные в НХЛ, сказал, что он дружит с Евгением Набоковым. Напомним, что Германия вышла в финал Олимпиады-2018, где ей предстоит сыграть с Россией.

- Мы близко дружим и общаемся семьями с Евгением Набоковым, с которым много лет играли за "Сан-Хосе", - сказал Штурм. - После каждой нашей победы в Пхенчхане он мне звонит и поздравляет, и вчера мы очень тепло пообщались после выигрыша у Канады. Конечно, он русский и переживает за сборную России, но мы – близкие друзья, и он очень рад за меня!

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

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