Тони Гранато: "США не требуется чудо, чтобы победить на Олимпиаде"

Главный тренер сборной США Тони Гранато отметил, что команде не требуется чудо, чтобы победить на Олимпиаде в Пхенчхане. В первом матче турнира США 14 февраля сыграет против Словении.

– Мы не читаем, что говорят о нашей команде, не следим за этим. Могу сказать точно, что каждый из 25 игроков, включенных в заявку, по праву заслуживает быть здесь, – цитирует "Р-Спорт" Гранато. – Ребята отдадут все для победы, и американцам не будет стыдно за эту команду. Конечно, победа на Играх в Лейк-Плэсиде была исторической, но не думаю, что ее стоит использовать как мотивацию. Нам не требуется чудо, чтобы победить в Пхенчхане, мы просто должны показывать свою лучшую игру следующие две недели.

Американцы последний раз выигрывали Олимпиаду в 1980 году. Победа команды США над сборной СССР в финальной части турнира вошла в историю как "Чудо на льду".

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