09:54 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Тони Гранато: "Поражение от сборной России? Уступили одной из лучших команд мира"

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Главный тренер сборной США Тони Гранато после выхода команды в 1/4 финала Олимпиады-2018 в Пхенчхане сказал, что его игроки не стали сверх меры расстраиваться из-за поражения от России (0:4) в группе. По мнению специалиста, команда Олега Знарка - одна из сильнейших в мире на данный момент.

- Групповой турнир добавил нам уверенности, - цитирует "Р-Спорт" Гранато. - Понятно, что все были расстроены из-за поражения от сборной России, но... Если бы шансы в том матче были равны, мы, конечно, плохо себя чувствовали бы. А так мы проиграли одной из лучших команд мира прямо сейчас, шансы не были равны, в их команде собраны хоккеисты гораздо более высокого класса.

Одного Илью Ковальчука возьмите, не реализует 50 процентов своих голевых моментов, а наши игроки не могут забить столько. Но мы играли здорово, играли с сердцем, поэтому нам не было стыдно из-за поражения.

В 1/4 финала Олимпиады американцы сыграют со сборной Чехии. Матч состоится 21 февраля и начнется в 6.10 по московскому времени.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады. Когда сыграет Россия? // 
Сказочное везение Знарка. Что еще надо, чтобы выиграть золото? // 

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_hockey/20180220/1132929482.html

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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MAPKJIAP

Да амерам повезло что счет не ушел за десяток голов в нашу пользу...

10:34

Lars Berger

Тони Гранато не читает наших газет. Из них бы он узнал, какому "отстою" слились американцы...

10:00

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