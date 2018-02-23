Томас Мюллер - сборной Германии по хоккею: "Еще один шаг к золоту! Вы можете это сделать"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер поздравил сборную Германии с выходом финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Напомним, что в полуфинале немцы переиграли Канаду со счетом 4:3.

"Финал! Мои самые теплые поздравления сборной Германии по хоккею с шайбой. Еще один шаг к золоту! Вы можете это сделать!", - написал на своей странице в Твиттер Мюллер.

Напомним, что финал Россия – Германия состоится 25 февраля. Начало – 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.