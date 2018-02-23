Томас Мюллер - сборной Германии по хоккею: "Еще один шаг к золоту! Вы можете это сделать"

Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер поздравил сборную Германии с выходом финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Напомним, что в полуфинале немцы переиграли Канаду со счетом 4:3.
"Финал! Мои самые теплые поздравления сборной Германии по хоккею с шайбой. Еще один шаг к золоту! Вы можете это сделать!", - написал на своей странице в Твиттер Мюллер.
Напомним, что финал Россия – Германия состоится 25 февраля. Начало – 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Fiiiiiinnnaaaaaalleeeeeeee!!!!!!– Thomas Müller (@esmuellert_) 23 февраля 2018 г.
Meine herzlichsten Glückwünsche an die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Noch ein Schritt bis GOLD! Ihr könnt es schaffen!!!!! #Deutschland #DEB #Eishockey #CANGER #Finale #esmuellert https://t.co/yh3gSu66CC
freak
Блин вроде болеешь за наших, а читаешь комментарии и сразу хочется чтоб русский пьяный быдляк бился головой об стену от негодования от поражения....
01:06
Valmont0710
Отиетим 76 летие Сталинграда парни. Ненавижу уб....ов. Порвите их на все флаги миры. И не останавлиыайтесь. Хочу 10-0 в финале Олимпиады
00:31
Boleijj protiv
Michl ------------ И шведы прислали 3-ью команду.
00:21
Sandberg
А что, Мюллер курит?
00:19
баламошка
Надо фрицам рейхстаг устроить) Воткнуть каждому ганцу древко с флагом России в ж...) Пусть гордо веет триколор на ветру!
00:14
Michl
PvsZ, а шведы тоже дворовую команду прислали?
23:57 23 февраля
Последний Легион
Че-та немцы уже губу раскатали ... Ну ниче, в воскресенье закатаем обратно )))
23:50 23 февраля
PvsZ
Michl, те никому не известные игроки в канадской форме, что сегодня были на площадке, не имеют ничего общего с действующими чемпионами мира и олимпийских игр)))
23:45 23 февраля
igogohruhru
Да, прикольно будет если немцы выиграют.
23:25 23 февраля
disqus_31Ru
Vielleicht alles außer der Kapitulation!
23:22 23 февраля
KongKing
А вот что будут у нас говорить, когда "палка выстрелит" и немцы выиграют??? :о) Их победа над Канадой сегодня утром выглядела так же недосягаемо, как сейчас их победа в финале... Не забывайте пожалуйста русскую поговорку про "гоп" и "перепрыгнуть". Ну и перевод слов Мюллера тут неточный: глагол счаффен с немецкого переводится как "справиться, достич, преодолеть с большим усилием". Своим твиттом г-н Мюллер выразил веру в команду и надежду на победу, ни в коем случае не уверенность в победе.
23:19 23 февраля
RurikKF
Герр Мюллер живет в другом измерении, где Германия 4–хкратный ЧМ, а Россия является нолем с кривоногими баранами. Здесь другой мир, господа))))
23:12 23 февраля
Serg19700
Если немцы выиграют олимпиаду, тогда мы чм-2018.
23:10 23 февраля
Michl
Все когда-нибудь случается в первый раз.
23:02 23 февраля
antonyblueeye
Если Россия не победит, то это будет какой-то сюрреализм.
22:58 23 февраля
МачоМэн
это не футбол.
22:52 23 февраля
Michl
Кому-то могло во сне присниться, что немцы пройдут действующих олимпийского чемпиона и чемпиона мира? Ну тогда почему бы не пройти и команду, которая на ЧМ стала третьей, а Олимпиаду вообще никогда не выигрывала? :)
22:23 23 февраля
VVSh71
Русские поправят эту ошибку. даже - оплошность канадцев., герр Мюллер. Это не футбол,, к счастью.
22:18 23 февраля
ShellSPb
Не, не смогут, разница сборной немчуры по футболу и по хокею как небо и земля.
22:16 23 февраля
Я с рулетом на балконе
Ахахах, ну сгоняй, кривоногий, помоги соотечественникам на пути к золоту, тебе покажут настоящий спорт)))
22:13 23 февраля
michaelkramov
B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost
21:57 23 февраля
snn_nik
А вас, Мюллер, я попрошу проспаться.
21:51 23 февраля