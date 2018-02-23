21:45 23 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Томас Мюллер - сборной Германии по хоккею: "Еще один шаг к золоту! Вы можете это сделать"

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Полузащитник "Баварии" Томас Мюллер поздравил сборную Германии с выходом финал хоккейного турнира Олимпийских игр-2018. Напомним, что в полуфинале немцы переиграли Канаду со счетом 4:3.

"Финал! Мои самые теплые поздравления сборной Германии по хоккею с шайбой. Еще один шаг к золоту! Вы можете это сделать!", - написал на своей странице в Твиттер Мюллер.

Напомним, что финал Россия – Германия состоится 25 февраля. Начало – 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Россия - Германия: кто выиграет хоккейный финал Олимпиады?
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Материалы сюжета: Олимпийский допуск России
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КОММЕНТАРИИ (22)
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freak

Блин вроде болеешь за наших, а читаешь комментарии и сразу хочется чтоб русский пьяный быдляк бился головой об стену от негодования от поражения....

01:06

Valmont0710

Отиетим 76 летие Сталинграда парни. Ненавижу уб....ов. Порвите их на все флаги миры. И не останавлиыайтесь. Хочу 10-0 в финале Олимпиады

00:31

Boleijj protiv

Michl ------------ И шведы прислали 3-ью команду.

00:21

Sandberg

А что, Мюллер курит?

00:19

баламошка

Надо фрицам рейхстаг устроить) Воткнуть каждому ганцу древко с флагом России в ж...) Пусть гордо веет триколор на ветру!

00:14

Michl

PvsZ, а шведы тоже дворовую команду прислали?

23:57 23 февраля

Последний Легион

Че-та немцы уже губу раскатали ... Ну ниче, в воскресенье закатаем обратно )))

23:50 23 февраля

PvsZ

Michl, те никому не известные игроки в канадской форме, что сегодня были на площадке, не имеют ничего общего с действующими чемпионами мира и олимпийских игр)))

23:45 23 февраля

igogohruhru

Да, прикольно будет если немцы выиграют.

23:25 23 февраля

disqus_31Ru

Vielleicht alles au&#223;er der Kapitulation!

23:22 23 февраля

KongKing

А вот что будут у нас говорить, когда "палка выстрелит" и немцы выиграют??? :о) Их победа над Канадой сегодня утром выглядела так же недосягаемо, как сейчас их победа в финале... Не забывайте пожалуйста русскую поговорку про "гоп" и "перепрыгнуть". Ну и перевод слов Мюллера тут неточный: глагол счаффен с немецкого переводится как "справиться, достич, преодолеть с большим усилием". Своим твиттом г-н Мюллер выразил веру в команду и надежду на победу, ни в коем случае не уверенность в победе.

23:19 23 февраля

RurikKF

Герр Мюллер живет в другом измерении, где Германия 4–хкратный ЧМ, а Россия является нолем с кривоногими баранами. Здесь другой мир, господа))))

23:12 23 февраля

Serg19700

Если немцы выиграют олимпиаду, тогда мы чм-2018.

23:10 23 февраля

Michl

Все когда-нибудь случается в первый раз.

23:02 23 февраля

antonyblueeye

Если Россия не победит, то это будет какой-то сюрреализм.

22:58 23 февраля

МачоМэн

это не футбол.

22:52 23 февраля

Michl

Кому-то могло во сне присниться, что немцы пройдут действующих олимпийского чемпиона и чемпиона мира? Ну тогда почему бы не пройти и команду, которая на ЧМ стала третьей, а Олимпиаду вообще никогда не выигрывала? :)

22:23 23 февраля

VVSh71

Русские поправят эту ошибку. даже - оплошность канадцев., герр Мюллер. Это не футбол,, к счастью.

22:18 23 февраля

ShellSPb

Не, не смогут, разница сборной немчуры по футболу и по хокею как небо и земля.

22:16 23 февраля

Я с рулетом на балконе

Ахахах, ну сгоняй, кривоногий, помоги соотечественникам на пути к золоту, тебе покажут настоящий спорт)))

22:13 23 февраля

michaelkramov

B cвязи c pезким pостом cмертности oт кypeния, Министерство здравоохранения ввело спец. программу, по которой любой житель страны может заказать yникaльное cpедство oт курения c бoльшoй cкидкой, пpепарaт пoмогает в 98% слyчаев, и coвершенно бeзвреден. Пpимер oдного из yчастников http://2qu.ru/nikofrost

21:57 23 февраля

snn_nik

А вас, Мюллер, я попрошу проспаться.

21:51 23 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!