17:22 25 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Томас Мюллер - сборной Германии: "Мы все равно гордимся вами!"

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Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер в Твиттере поддержал хоккейную национальную команду, которая в финале Олимпиады-2018 проиграла России (3:4 ОТ). Хавбек пожелал хоккеистам отпраздновать завоевание серебряных медалей - этот результат является лучшим для немецких хоккеистов на Играх.

"Дорогая сборная Германии по хоккею, мы все равно гордимся тобой - вы герои! Отпразднуйте завоевание серебряных медалей. Вы отлично выступили в Пхенчхане", - написал Мюллер.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Немецкие СМИ: "Так круто мы еще не проигрывали" // 
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

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КОММЕНТАРИИ (5)
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iipetroff

Хорошо, что хоккейных Мюллеров пока удается побеждать.

19:44 25 февраля

Тропическая гемангиома Мовсисяна

по статистике, немецкая хоккейная палка стреляет раз в восемь лет))) ждем очередного "триумфа" в 2026 году)))

19:43 25 февраля

andrtsch

Красавцы!! Единственные на олимпийском хоккейном турнире, кто заслуживает восхищения!

18:34 25 февраля

вояка

на сегодняшний день немцы в хоккее прыгнули выше чем на две головы .... а может и на три. не думаю чтоб их сборная была так уж сильно опечалена проигрышем в финале; для них это просто фантастический результат.

18:33 25 февраля

Sergey_msk

Тот случай, когда стоит отдать должное проигравшему противнику.

17:53 25 февраля

Олимпиада Live!
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