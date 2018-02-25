Томас Мюллер - сборной Германии: "Мы все равно гордимся вами!"

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер в Твиттере поддержал хоккейную национальную команду, которая в финале Олимпиады-2018 проиграла России (3:4 ОТ). Хавбек пожелал хоккеистам отпраздновать завоевание серебряных медалей - этот результат является лучшим для немецких хоккеистов на Играх.

"Дорогая сборная Германии по хоккею, мы все равно гордимся тобой - вы герои! Отпразднуйте завоевание серебряных медалей. Вы отлично выступили в Пхенчхане", - написал Мюллер.

Ohhhhhhh noooooo 😟😭😢 4:3 #OARGER - Liebe Eishockey-Nationalmannschaft, wir sind trotzdem sowas von stolz auf euch - ihr seid Helden! Feiert die Silbermedaille! Großartige Leistungen habt ihr bei #Pyongyang2018 gezeigt 💪👍🏼 #teamgermany #esmuellert – Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Немецкие СМИ: "Так круто мы еще не проигрывали" //

Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018