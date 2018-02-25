Томас Мюллер - сборной Германии: "Мы все равно гордимся вами!"

Полузащитник "Баварии" и сборной Германии Томас Мюллер в Твиттере поддержал хоккейную национальную команду, которая в финале Олимпиады-2018 проиграла России (3:4 ОТ). Хавбек пожелал хоккеистам отпраздновать завоевание серебряных медалей - этот результат является лучшим для немецких хоккеистов на Играх.
"Дорогая сборная Германии по хоккею, мы все равно гордимся тобой - вы герои! Отпразднуйте завоевание серебряных медалей. Вы отлично выступили в Пхенчхане", - написал Мюллер.
Ohhhhhhh noooooo 😟😭😢 4:3 #OARGER - Liebe Eishockey-Nationalmannschaft, wir sind trotzdem sowas von stolz auf euch - ihr seid Helden! Feiert die Silbermedaille! Großartige Leistungen habt ihr bei #Pyongyang2018 gezeigt 💪👍🏼 #teamgermany #esmuellert– Thomas Müller (@esmuellert_) 25 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Немецкие СМИ: "Так круто мы еще не проигрывали" //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
iipetroff
Хорошо, что хоккейных Мюллеров пока удается побеждать.
19:44 25 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
по статистике, немецкая хоккейная палка стреляет раз в восемь лет))) ждем очередного "триумфа" в 2026 году)))
19:43 25 февраля
andrtsch
Красавцы!! Единственные на олимпийском хоккейном турнире, кто заслуживает восхищения!
18:34 25 февраля
вояка
на сегодняшний день немцы в хоккее прыгнули выше чем на две головы .... а может и на три. не думаю чтоб их сборная была так уж сильно опечалена проигрышем в финале; для них это просто фантастический результат.
18:33 25 февраля
Sergey_msk
Тот случай, когда стоит отдать должное проигравшему противнику.
17:53 25 февраля