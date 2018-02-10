Президент МОК Томас Бах сфотографировался с единой сборной Кореи. Напомним, что хоккеистки Кореи и КНДР выступают на Олимпиаде в Пхенчхане единой командой. В стартовом матче турнира они разгромлены Швейцарией 0:8.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //

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