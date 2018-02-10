18:16 10 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Томас Бах сфотографировался с единой сборной Кореи

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Президент МОК Томас Бах сфотографировался с единой сборной Кореи. Напомним, что хоккеистки Кореи и КНДР выступают на Олимпиаде в Пхенчхане единой командой. В стартовом матче турнира они разгромлены Швейцарией 0:8.

Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! // 
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018 

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КОММЕНТАРИИ (3)
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top220

Немец,готовься к судам. Пора имущество распродавать,чтобы судебные издержки покрыть.

22:29 10 февраля

максималист

Необходимо возобновить ракетные испытания, только ракеты отправлять в Тихий океан, а не через Россию на Камчатку. Сразу станут уважать...

19:44 10 февраля

kolos249

А с "нейтральными" придёт фотографироваться?

18:35 10 февраля

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