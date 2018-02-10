Президент МОК Томас Бах сфотографировался с единой сборной Кореи. Напомним, что хоккеистки Кореи и КНДР выступают на Олимпиаде в Пхенчхане единой командой. В стартовом матче турнира они разгромлены Швейцарией 0:8.
IOC President Thomas Bach with Team Korea #COR #pyeongchang2018 #olympics pic.twitter.com/3q2LH2ZuU8– Olympics (@Olympics) 10 февраля 2018 г.
Олимпиада-2018. 10 февраля. Россия завоевала первую медаль! //
Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018
top220
Немец,готовься к судам. Пора имущество распродавать,чтобы судебные издержки покрыть.
22:29 10 февраля
максималист
Необходимо возобновить ракетные испытания, только ракеты отправлять в Тихий океан, а не через Россию на Камчатку. Сразу станут уважать...
19:44 10 февраля
kolos249
А с "нейтральными" придёт фотографироваться?
18:35 10 февраля