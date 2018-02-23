Том Кюнхакль: "Надеюсь, Германия выиграет Олимпиаду, теперь это возможно"

Нападающий "Питтсбурга" Том Кюнхакль рассказал, что ради полуфинальной встречи Олимпиады-2018 Канада – Германия (3:4) ставил себе будильник. По мнению немца, у его национальной сборной появился отличный шанс выиграть золотые медали. Напомним, что в финале турнира Германия сыграет со сборной России.

– Чтобы посмотреть эту игру, я поставил себе будильник, – цитирует игрока официальный сайт "Пингвинз". – Это было невероятно. Концовка получилась интригующей, но важно, что Германия будет бороться за золото. Я написал нескольким ребятам из сборной, потом говорил с ними через видеосвязь, посмотрел, что творилось в раздевалке после победы. Потрясающе. Германия никогда не играла в финале, и уж тем более не обыгрывала Канаду. Хорошее утро. Надеюсь, мы выиграем золото, теперь это возможно.