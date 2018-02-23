Том Кюнхакль: "Надеюсь, Германия выиграет Олимпиаду, теперь это возможно"

Нападающий "Питтсбурга" Том Кюнхакль рассказал, что ради полуфинальной встречи Олимпиады-2018 Канада – Германия (3:4) ставил себе будильник. По мнению немца, у его национальной сборной появился отличный шанс выиграть золотые медали. Напомним, что в финале турнира Германия сыграет со сборной России.
– Чтобы посмотреть эту игру, я поставил себе будильник, – цитирует игрока официальный сайт "Пингвинз". – Это было невероятно. Концовка получилась интригующей, но важно, что Германия будет бороться за золото. Я написал нескольким ребятам из сборной, потом говорил с ними через видеосвязь, посмотрел, что творилось в раздевалке после победы. Потрясающе. Германия никогда не играла в финале, и уж тем более не обыгрывала Канаду. Хорошее утро. Надеюсь, мы выиграем золото, теперь это возможно.
KongKing
Ну чтож! Это действительно возможно. Вероятность не велика, но она есть. За немцев говорит, то что они шведов и канадцев хлопнули. Кто бы мог такое неделю назад подумать? Чем ОАР лучше или хуже? ОАР не встретила серьёзного сопротивления до финала. Авария со словаками не в счёт. Остальных побеждать была обязаность. Так что рано немцам серебро выдавать.
03:10
pushgun
Том не ставь будильник спи спокойно. Сборная германии будет чемпионом, но летом на ЧМ по футболу.
01:26
Эугенио
Канадцы, сволочи, финал испортили...
01:19
Электросталец
фрик, неудачи, гномик, тебе по никчемной жизнёнке
01:19
freak
Удачи, Том! Вся адекватная Россия будет болеть за вас, против этого политпроекта под названием ОАР....
01:01
sozercatel
При всем уважении к немецкой команде, - шансов у них практически нет. Хотя необходимо помнить менталитет нашей команды, в самой простой ситуации, после отягощенного невзгодами пути, где остается только протянуть руки за золотой медалью... наши могут отчудить.
23:57 23 февраля
Последний Легион
раскатали немцы губу ... пора приземлить их.
23:52 23 февраля
atsepa
Оптимист...
23:48 23 февраля
Benpb_bl
Ну, шанс на самом деле очень большой. В шапкозакидательстве наши - мастера.
23:47 23 февраля
SergeyKa
Германия сильна. Совсем недавно - пару лет назад, если не ошибаюсь, они и Россию обыгрывали, так что, всё возможно.
23:46 23 февраля
Besedin Dmitry
Тебе остается только надеятся! Фантазер хренов!
23:40 23 февраля