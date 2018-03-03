"Только движение вверх!". Ковальчук сфотографировался с Машковым

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Илья Ковальчук на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с известным актером Владимиром Машковым. Форвард отметил крутость артиста, исполнившего одну из главных ролей в фильме "Движение вверх", посвященном победе сборной СССР над США (51:50) в финале Игр-1972 в Мюнхене.
"Только движение вверх! Машков очень крутой", - подписал Ковальчук фотографию.
Boleijj protiv
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) когда будет статья о том, что вдова Белова подала в суд на эту поделку усатого любителя бюджетных денег??? ------------ Правильно, фильм ничтожен, как и дохлая хоккейная победа на ОИ.
17:56
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
когда будет статья о том, что вдова Белова подала в суд на эту поделку усатого любителя бюджетных денег???
15:34