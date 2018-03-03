15:16 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

"Только движение вверх!". Ковальчук сфотографировался с Машковым

2

Олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России Илья Ковальчук на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с известным актером Владимиром Машковым. Форвард отметил крутость артиста, исполнившего одну из главных ролей в фильме "Движение вверх", посвященном победе сборной СССР над США (51:50) в финале Игр-1972 в Мюнхене.

"Только движение вверх! Машков очень крутой", - подписал Ковальчук фотографию.
 

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Boleijj protiv

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) когда будет статья о том, что вдова Белова подала в суд на эту поделку усатого любителя бюджетных денег??? ------------ Правильно, фильм ничтожен, как и дохлая хоккейная победа на ОИ.

17:56

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

когда будет статья о том, что вдова Белова подала в суд на эту поделку усатого любителя бюджетных денег???

15:34

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!