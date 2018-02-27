Тарасова на Олимпиаде-2018 смотрела хоккей впервые после смерти отца

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поблагодарила хоккеистов за победу на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, сборная России обыграла Германию в финале Игр со счетом 4:3 ОТ. По ее словам, она впервые смотрела хоккей после смерти отца, бывшего тренера сборной СССР Анатолия Тарасова.

- С тех пор, как я похоронила отца, я не смотрела хоккей, - сказала Тарасова в программе "Пусть говорят". - Не могла. А в этот раз не могла вас не смотреть. Спасибо вам за то, что всей стране подарили счастье, радость, которую может подарить только хоккей. Спасибо за то, что вы всю страну держали в напряжении. Я это знаю с детских лет.

Когда мы смотрели матчи отца, мы стояли на коленях и повторяли молитву. И сейчас я повторяла ее: "Господи, помяни царя Давида и всю кратость его".