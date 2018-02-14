15:01 14 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Так выглядит вымпел хоккейной сборной России на Олимпиаде. Фото

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ФХР опубликовала вымпел хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018. Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступают на Играх без национальной символики и с названием "Олимпийские атлеты из России".

Сегодня Россия проведет первый матч группового турнира. Соперником команды станет Словакия. Матч начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

Это не наша команда, а Ваша. Команда родственников, знакомых, пишущей и снимающей братии. Коммерсант не побоялся и показал интерес россиян к этим ОИ, где не выступает наша сборная и наши спортсмены! рейтинги бьют рекорды, как их не накручивают!

17:49 14 февраля

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