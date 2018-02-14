Так выглядит вымпел хоккейной сборной России на Олимпиаде. Фото

ФХР опубликовала вымпел хоккейной сборной России на Олимпиаде-2018. Напомним, что из-за дисквалификации ОКР россияне выступают на Играх без национальной символики и с названием "Олимпийские атлеты из России".

Вымпел нашей команды на этих Играх выглядит так: pic.twitter.com/YcybbqtB6Q – Хоккей России (@russiahockey) 14 февраля 2018 г.

Сегодня Россия проведет первый матч группового турнира. Соперником команды станет Словакия. Матч начнется в 15.10 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.