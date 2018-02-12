Стивен Стэмкос: "Тяжело смириться с тем, что нас не пустили на Олимпиаду"

Нападающий "Тампа-Бэй" Стивен Стэмкос отметил, что переживает из-за недопуска на Олимпиаду-2018. НХЛ не договорилась с ИИХФ и оргкомитетом Игр-2018, и игроки лиги не поехали на Олимпиаду впервые с 1994 года.

- Я был очень расстроен, узнав, что игроки НХЛ не едут на Олимпиаду, - приводит слова Стэмкоса журналист Терри Кошан в Твиттере. - Тяжело смотреть на тех, кто никогда не участвовал в Олимпиаде. Тяжело смириться с тем, что нас не пустили на Игры.

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