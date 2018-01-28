Стефан Да Коста: "Российская команда будет фаворитом Олимпийских игр"

Нападающий швейцарского "Серветта" Стефан Да Коста, выступавший ранее за ЦСКА, считает сборную России главным фаворитом предстоящих Олимпийских игр в Пхенчхане. По его словам, хорошо, что в национальной команде собраны в основном игроки из двух команд - СКА и ЦСКА.

- Для меня российская команда будет фаворитом Олимпийских игр, конечно, не безоговорочным, но опережающим конкурентов по многим показателям, - цитирует ТАСС Да Косту. - В вашей команде собраны игроки из отличных клубов, таких как СКА и ЦСКА, за исключением Мозякина и Кошечкина. Нет, я не удивлен, что в вашей национальной команде такое внушительное представительство хоккеистов двух клубов, там действительно собраны сильнейшие игроки России, которые "разносят" всю лигу. Вы посмотрите на турнирную таблицу, у ЦСКА и СКА более 20 очков отрыва от третьего места.

Думаю, это хорошо для вашей сборной, что в ней будут играть хоккеисты из двух команд. Они отлично друг друга знают, что положительно скажется на "химии" в звеньях. Не соглашусь, что наличие сильных игроков в этих двух клубах убивает Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). В других командах есть игроки уровня Мозякина. СКА и ЦСКА просто собрали отличных исполнителей, нельзя их за это винить.

Мне кажется, что в этом сезоне Кубок Гагарина выиграет СКА, хотя я искренне желаю победы ЦСКА. Москвичи проделали огромную работу в последних и особенно в нынешнем сезоне, они заслуживают трофей.

Отлично чувствую себя в Женеве, мне здесь нравится. Ничего не могу сказать о том, где продолжу карьеру, у меня есть определенные желания и план, как их исполнить. Есть варианты продолжения карьеры как в Национальной хоккейной лиге, так и в КХЛ, в конце сезона вы все узнаете.