Станислав Черчесов: "На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов похвалил российских хоккеистов после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, в финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

– В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым, – цитирует Черчесова официальный сайт РФС. – Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого. Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды.

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