13:22 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Станислав Черчесов: "На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду"

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов похвалил российских хоккеистов после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, в финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии в овертайме со счетом 4:3.

– В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым, – цитирует Черчесова официальный сайт РФС. – Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого. Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды.

Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь //
Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018

Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/206001

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КОММЕНТАРИИ (16)
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KonstantinLutsky

баламошка, вспоминаем последний кубок Канады. Где там оказалась сборная США? вспоминайте) А с канадцами в плей-офф кубка Канады наши ребята очень даже неплохо играли. Да, канадцы были сильнее, но не сказать, что на голову.

14:40

баламошка

Если бы Канада и США собрали всех энхаэловцев, как в Ванкувере, то мы бы увидели от сборной России команду-..зду.

14:34

defender_8

Звезда-тренер о роли команд-звёзд в истории.

14:32

kargot

PitersS Видео этого матча надо крутить перед футболистами Сборной, чтобы показать им как надо играть не обладая достаточным классом, но имея умного тренера и желание игроков отдавать все силы и умение достижению победы. Но, боюсь, легче приобрести нашим мастерство, чем перечисленные качества. 13:58 Это про сборную Германии? Ведь именно немцы не обладали достаточным классом, по сравнению с нашими, именно немцы отдали все силы и прыгнули выше своего потолка, именно у немцев умный тренер. С этой точки зрения согласен - именно у немецкой сборной по хоккею нужно учиться нашим ногомячистам. Поздравление нашим хоккам, что не опустили руки, надеюсь, что выводы будут сделаны правильные, и наконец будет введен потолок зарплат в КХЛ, а Знарок уйдет с поста тренера сборной

14:29

4rfv5tgb

Действительно, эти слова больше для немцев походят. Знал, что Черчесов - слабый тренер. Теперь, вообще, в его умственных способностях засомневался

14:28

SV13

Согласен с December northern. Для отечественного хоккея полезнее была бы победа немцев. А сейчас покричат "ура", вручат друг другу медали и грамоты и... продолжат нагибать лигу под один единственный клуб...

14:20

December northern

Черчесов принял на завтрак жареных мухоморов. Команда звезда, под котрую сделали два клуба базовыми для сборных, для котрой принесли в жертву конкуренцию в КХЛ, чудом и везением спасла игру на последней минуте и выиграла в овертайме у команды, которая в свою очередь составлена из хоккеистов значительно слабого уровня мастерства и при помощи везения и удачи вышла в финал. Победа, которая не приносит радости. Победа, которая из-за эйфории закрывает все проблемы развития русского хоккея и закрывает все проблемы, которые существуют в русском хоккее.

14:10

SV13

Я думал, он это про немцев - "команда-звезда"... ))

14:08

KonstantinLutsky

Что касается сборной России по футболу, то , в каком -то смысле, Черчесову и всей сборной проще. От них вряд ли кто-то ждет победы на ЧМ))КОгда нет такого груза ответственности может быть проще значительно. И в этом смысле сегодня в финале сборной Германии было чуть проще, от них не ждали ТОЛЬКО победы. А на наших груз ответственности очень давил... У нас ведь загнобить готовы , когда сборная проигрывает.

14:04

KonstantinLutsky

Глядя на то, сколько зрителей приходило на хоккей в Корее, мне показалось , что решение НХЛ не ехать на эту Олимпиаду было весьма разумным. Возить лучших игроков мира, чтобы они играли при пустых трибунах ,ни к чему совсем. Так что, кроме финансовой составляющей, решение вполне логичное. Олимпиада показала , что на уровне европейского хоккея наша сборная - сильнейшая пока. НО вот когда команды собирают более менее приличных игроков из НХЛ, тут и начинаются проблемы у нас....

14:00

PitersS

Видео этого матча надо крутить перед футболистами Сборной, чтобы показать им как надо играть не обладая достаточным классом, но имея умного тренера и желание игроков отдавать все силы и умение достижению победы. Но, боюсь, легче приобрести нашим мастерство, чем перечисленные качества.

13:58

баламошка

В Ванкувере я увидел всех звезд российского хоккея и то, на что они по-настоящему способны.

13:49

gayduk

Станислав Саламович. У Вас глюки, звезды какие-то среди бела дня видите.

13:46

fifa_guru

ждем команду-звезду летом на мундиале)) задача намного проще -хотя бы не опозориться перед египтом и уругваем.

13:45

karlikf1

Команды-звёзды были в Сочи, Ванкувере, в Солт-Лейк, Турине и Нагано. Однако же "настоящие" канадцы и американцы показывали нам наше место в современном хоккее на самом высоком уровне. Да, я рад победе, скрывать не буду. Только было бы приятнее, если бы мы на этой олимпиаде нагнули бы настоящих пендосов и чехов, а не этих бюргеров. С этими-то едва отскочили за 55 секунд до конца. Боюсь даже предположить, на какой стадии мы бы закончили, если бы в НХЛ был объявлен перерыв ...

13:38

Вомбат

Станислав Саламыч, а на чемпионате мира мы какую команду увидим?

13:38

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