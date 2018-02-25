Станислав Черчесов: "На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду"

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов похвалил российских хоккеистов после победы на Олимпиаде в Пхенчхане. Напомним, в финале подопечные Олега Знарка победили команду Германии в овертайме со счетом 4:3.
– В Корее сборная России выглядела по-настоящему единым целым, – цитирует Черчесова официальный сайт РФС. – Команда подтвердила свой высокий класс, практически в каждой игре проявляя недюжинный характер. Вытащить концовку решающего матча, еще за минуту до финального свистка, уступая в счете, стоит дорогого. Тренерский штаб сборной работал творчески, и я от души с этим поздравляю Олега Знарка и его помощников. На этой Олимпиаде мы увидели команду-звезду, по праву завоевавшую высшие награды.
Трансляция матча Россия - Германия // LIVE золотого дня сборной России //
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Итоговый медальный зачет Олимпиады-2018
KonstantinLutsky
баламошка, вспоминаем последний кубок Канады. Где там оказалась сборная США? вспоминайте) А с канадцами в плей-офф кубка Канады наши ребята очень даже неплохо играли. Да, канадцы были сильнее, но не сказать, что на голову.
14:40
баламошка
Если бы Канада и США собрали всех энхаэловцев, как в Ванкувере, то мы бы увидели от сборной России команду-..зду.
14:34
defender_8
Звезда-тренер о роли команд-звёзд в истории.
14:32
kargot
PitersS Видео этого матча надо крутить перед футболистами Сборной, чтобы показать им как надо играть не обладая достаточным классом, но имея умного тренера и желание игроков отдавать все силы и умение достижению победы. Но, боюсь, легче приобрести нашим мастерство, чем перечисленные качества. 13:58 Это про сборную Германии? Ведь именно немцы не обладали достаточным классом, по сравнению с нашими, именно немцы отдали все силы и прыгнули выше своего потолка, именно у немцев умный тренер. С этой точки зрения согласен - именно у немецкой сборной по хоккею нужно учиться нашим ногомячистам. Поздравление нашим хоккам, что не опустили руки, надеюсь, что выводы будут сделаны правильные, и наконец будет введен потолок зарплат в КХЛ, а Знарок уйдет с поста тренера сборной
14:29
4rfv5tgb
Действительно, эти слова больше для немцев походят. Знал, что Черчесов - слабый тренер. Теперь, вообще, в его умственных способностях засомневался
14:28
SV13
Согласен с December northern. Для отечественного хоккея полезнее была бы победа немцев. А сейчас покричат "ура", вручат друг другу медали и грамоты и... продолжат нагибать лигу под один единственный клуб...
14:20
December northern
Черчесов принял на завтрак жареных мухоморов. Команда звезда, под котрую сделали два клуба базовыми для сборных, для котрой принесли в жертву конкуренцию в КХЛ, чудом и везением спасла игру на последней минуте и выиграла в овертайме у команды, которая в свою очередь составлена из хоккеистов значительно слабого уровня мастерства и при помощи везения и удачи вышла в финал. Победа, которая не приносит радости. Победа, которая из-за эйфории закрывает все проблемы развития русского хоккея и закрывает все проблемы, которые существуют в русском хоккее.
14:10
SV13
Я думал, он это про немцев - "команда-звезда"... ))
14:08
KonstantinLutsky
Что касается сборной России по футболу, то , в каком -то смысле, Черчесову и всей сборной проще. От них вряд ли кто-то ждет победы на ЧМ))КОгда нет такого груза ответственности может быть проще значительно. И в этом смысле сегодня в финале сборной Германии было чуть проще, от них не ждали ТОЛЬКО победы. А на наших груз ответственности очень давил... У нас ведь загнобить готовы , когда сборная проигрывает.
14:04
KonstantinLutsky
Глядя на то, сколько зрителей приходило на хоккей в Корее, мне показалось , что решение НХЛ не ехать на эту Олимпиаду было весьма разумным. Возить лучших игроков мира, чтобы они играли при пустых трибунах ,ни к чему совсем. Так что, кроме финансовой составляющей, решение вполне логичное. Олимпиада показала , что на уровне европейского хоккея наша сборная - сильнейшая пока. НО вот когда команды собирают более менее приличных игроков из НХЛ, тут и начинаются проблемы у нас....
14:00
PitersS
Видео этого матча надо крутить перед футболистами Сборной, чтобы показать им как надо играть не обладая достаточным классом, но имея умного тренера и желание игроков отдавать все силы и умение достижению победы. Но, боюсь, легче приобрести нашим мастерство, чем перечисленные качества.
13:58
баламошка
В Ванкувере я увидел всех звезд российского хоккея и то, на что они по-настоящему способны.
13:49
gayduk
Станислав Саламович. У Вас глюки, звезды какие-то среди бела дня видите.
13:46
fifa_guru
ждем команду-звезду летом на мундиале)) задача намного проще -хотя бы не опозориться перед египтом и уругваем.
13:45
karlikf1
Команды-звёзды были в Сочи, Ванкувере, в Солт-Лейк, Турине и Нагано. Однако же "настоящие" канадцы и американцы показывали нам наше место в современном хоккее на самом высоком уровне. Да, я рад победе, скрывать не буду. Только было бы приятнее, если бы мы на этой олимпиаде нагнули бы настоящих пендосов и чехов, а не этих бюргеров. С этими-то едва отскочили за 55 секунд до конца. Боюсь даже предположить, на какой стадии мы бы закончили, если бы в НХЛ был объявлен перерыв ...
13:38
Вомбат
Станислав Саламыч, а на чемпионате мира мы какую команду увидим?
13:38