23:33 1 января | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

США объявили состав мужской сборной по хоккею на Олимпиаду

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Федерация хоккея США на своем сайте объявила состав мужской сборной для участия на Олимпиаде-2018. В него вошли Райан ЗапольскиМэттью Гилрой и Брайан О'Нилл (все - "Йокерит"), Джонатон Блум ("Сочи") и Райан Стоау ("Спартак"). Отмечается, что имена двух голкиперов будут объявлены позднее.

Голкипер: Запольски ("Йокерит");

защитники: Биллинс, Блум ("Сочи"), Борген, Гилрой ("Йокерит"), Гандерсон, Сангинетти, Велш, Висневски;

нападающие: Аркобелло, Бурк, Батлер, Донато, Джионта, Гринуэй, Коларик, Литтл, Маккарти, О'Нилл ("Йокерит"), Рой, Слэйтер, Стоа ("Спартак"), Терри.

 

 
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Serenky25

Ну OAR это семечки

01:57

LemieuxMario

ну этих может россия и обыграет)))

00:45

Электросталец

это лучшее, что есть в Эуропе?

23:55 1 января