США объявили состав мужской сборной по хоккею на Олимпиаду

Федерация хоккея США на своем сайте объявила состав мужской сборной для участия на Олимпиаде-2018. В него вошли Райан Запольски, Мэттью Гилрой и Брайан О'Нилл (все - "Йокерит"), Джонатон Блум ("Сочи") и Райан Стоау ("Спартак"). Отмечается, что имена двух голкиперов будут объявлены позднее.
Голкипер: Запольски ("Йокерит");
защитники: Биллинс, Блум ("Сочи"), Борген, Гилрой ("Йокерит"), Гандерсон, Сангинетти, Велш, Висневски;
нападающие: Аркобелло, Бурк, Батлер, Донато, Джионта, Гринуэй, Коларик, Литтл, Маккарти, О'Нилл ("Йокерит"), Рой, Слэйтер, Стоа ("Спартак"), Терри.
Serenky25
Ну OAR это семечки
01:57
LemieuxMario
ну этих может россия и обыграет)))
00:45
Электросталец
это лучшее, что есть в Эуропе?
23:55 1 января