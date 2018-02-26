10:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Спецборт с российскими олимпийцами вылетел из Сеула в Москву с полуторачасовым опозданием

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Российские спортсмены, принимавшие участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, в понедельник вылетели из Сеула в Москву, информирует ТАСС. Среди них и хоккейная команда, которая завоевала золото спустя 26 лет.

Олимпийский рейс с российскими спортсменами на борту вылетел из Сеула с полуторачасовой задержкой. Ожидается, что он приземлится в столице России в 18:40 по московскому времени. 

В зоне регистрации сеульского аэропорта российских олимпийцев, среди которых также были лыжники, фигуристы, бобслеисты и фристайлисты, провожали два десятка журналистов. Особым вниманием у представителей прессы и рядовых пассажиров аэропорта пользовались хоккеисты, многие из которых приехали с золотыми медалями на шеях.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4987270

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КОММЕНТАРИИ (3)
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kirsann

Ждем всех домой!!!

16:58

Soulles

Ждали перепраздновавшихся хоккеистов ?

12:47

Снежик

Опоздание то чем вызвано? Опять кто то не мог пописять допинг-сержантам?

10:47

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