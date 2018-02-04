"Спартак" поздравил сборную России с победой и пожелал команде удачи на Олимпиаде

"Спартак" в Твиттере поздравил сборную России с победой в очном выставочном матче (2:1 ОТ). Команда Олега Знарка обыграла красно-белых благодаря шайбе Алексея Марченко.

"Поздравляем национальную сборную с победой и желаем успешного выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане!", - говорится в сообщении "Спартака".

Напомним, Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Россияне на групповом этапе хоккейного турнира сыграют со Словакией (14 февраля), Словенией (16 февраля) и США (17 февраля).