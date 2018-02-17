Сосина - о победе над Швейцарией: "Нам нужен был хороший пинок, чтобы начать играть"

Нападающий женской сборной России Ольга Сосина после победы над Швейцарией (6:2) в матче 1/4 финала Олимпиады-2018 сказала, что было важно не потерять голову. По словам форварда, хронической проблемой команды является неудачное начало вторых периодов.

- Сегодня мы наконец-то начали забивать, - приводит Олимпийская информационная система слова Сосиной. - Когда забиваешь, эмоции захлестывают и ты начинаешь биться. Но важно не терять голову.

Мы плохо начали второй период (при счете 1:0 россиянки пропустили две шайбы во второй двадцатиминутке. - Прим. "СЭ"). Кажется, для нас это хроническая проблема. Нам нужен был хороший пинок, чтобы начать играть. Они давили нас. Это замотивировало и объединило нас еще сильнее. После этого мы показали, чего стоим.

Самый важный момент игры? Возможно, когда мы сравняли счет. Наша молодая девочка, Виктория Кулишова, сравняла его. Сражаясь, она забросила шайбу. Это вдохновило нас.

Что касается вратаря соперника Флоренс Шеллинг, на прошлой Олимпиаде она разочаровала нас (россиянки проиграли швейцаркам со счетом 0:2 в 1/4 финала на Играх в Сочи. - Прим. "СЭ"). Тот факт, что они выбили нас на домашней Олимпиаде, добавил нам мотивации. Мы были должны вернуть должок.

Для российских хоккеисток этот выход в полуфинал олимпийского турнира стал первым в истории. Следующим соперником национальной команды станет сборная Канады. Матч состоится 19 февраля, начало встречи - 15.10 по московскому времени.