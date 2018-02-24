Сочетания звеньев в сборной России перед финалом не претерпели изменений

Сборная России по хоккею в преддверии финального матча на Олимпиаде в Пхенчхане с Германией провела тренировку. Звенья не претерпели изменений по сравнению с предыдущим сочетанием.

Кошечкин, Сорокин, Шестеркин.

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин, Мозякин;

Нестеров – Марченко, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов, Шипачев;

Киселевич – Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко.

Хоккейный финал Олимпиады пройдет завтра, 25 февраля, и начнется в 7.10 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Сетка плей-офф олимпийского хоккейного турнира – здесь