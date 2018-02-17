СМИ: Знарок и Гранато не пожали руки после матча Россия - США

Главные тренеры сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча олимпийского турнира. Сборная России выиграла со счетом 4:0, причем в концовке встречи Знарок выпустил спецбригаду большинства, что не понравилось Гранато. По информации Yahoo! Sport, Гранато кричал Знарку: "Продолжай выпускать их на лед, продолжай!"
После матча главный тренер американцев заявил, что ему не понравилось такое тактическое решение российской сборной.
Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
Рига!!!
Znarok realjno ne dzhentlmen!Xotja u noneima OAR potolok polufinal.Увы.
00:38
Рига!!!
Nash Znaroks slivajet vashu sbornuju a vam eto pofig?stranno,stranno....D;
00:30
Рига!!!
To tipitip——vsjo praviljno zametil.ne pisannnije zakoni sporta.Tak chto bolelschjiki OAR idite na......:))))
00:28
Fibonacci
tipitip при чем тут нхл и что там у них не принято? амер реально поплыл.
00:20
JohnWeexx
Мы играем не в НХЛ, а на ОИ. И на их "пацанские понятия" нам ОБЯЗАНО быть насрать.
00:18
tipitip
По-моему, там также не принято выказывать радость при разгромных голах, насколько я заметил.
00:02
tipitip
Я так понял в НХЛ это не принято. Если так, то его реакция понятна.
23:59 17 февраля
amilo
Про вулкан хорошо сказано
23:43 17 февраля
tilitryam
обиделся..
23:39 17 февраля
Алексей Д.
Ужас! Хоккеисты им голы забивают, фигуристки во второй половине программы прыжки тройные прыгают. Хакеры президентов выбирают. Ну разве так можно? Эти русские просто нелюди какие-то. Весёлый не даст соврать
23:14 17 февраля
MVD1969
Тяжело ощущать себя боксерской грушей, на которой Россия тренирует удар спецбригад.
23:00 17 февраля
Pablo_75
Да, он действительно это сказал. Типа он недоволен что мы их добивали. Автоматический перевод гугла бесподобен. Late in the third period, Russia trotted out its big guns for a meaningless power play - В конце третьего периода Россия вытащила свои большие пушки за бессмысленную игру власти.
22:59 17 февраля
pushgun
Бред.
22:53 17 февраля
Felix BARSA
Нам Америкашка не указ, продул и отдыхай в сторонке, набирайся силенок!
22:34 17 февраля
wasp00000
Этот упоротый привык к тому,что в штатах за добивание побитого соперника штрафуют,поэтому и растяпил пасть!!!
22:30 17 февраля
Солёный
Кто такой этот Гранато??? Тренеришка пятой сборной США... а Знарок - финский тренер самого СКА, поэтому - не достоин Гранато руки его )))))
22:26 17 февраля
Упёртый русский
Бред какой то. Кого хотим, того и выпускаем. Тренер США совсем с дуба рухнул?
22:18 17 февраля
Sinaron
Дурная граната.
22:15 17 февраля
Serg19700
Девочку обидели.
22:13 17 февраля
Niсk
Гранато придурок?
22:13 17 февраля