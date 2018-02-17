СМИ: Знарок и Гранато не пожали руки после матча Россия - США

Главные тренеры сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча олимпийского турнира. Сборная России выиграла со счетом 4:0, причем в концовке встречи Знарок выпустил спецбригаду большинства, что не понравилось Гранато. По информации Yahoo! Sport, Гранато кричал Знарку: "Продолжай выпускать их на лед, продолжай!"

После матча главный тренер американцев заявил, что ему не понравилось такое тактическое решение российской сборной.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь