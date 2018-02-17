22:00 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

СМИ: Знарок и Гранато не пожали руки после матча Россия - США

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Главные тренеры сборных России и США Олег Знарок и Тони Гранато не пожали друг другу руки после матча олимпийского турнира. Сборная России выиграла со счетом 4:0, причем в концовке встречи Знарок выпустил спецбригаду большинства, что не понравилось Гранато. По информации Yahoo! Sport, Гранато кричал Знарку: "Продолжай выпускать их на лед, продолжай!" 

После матча главный тренер американцев заявил, что ему не понравилось такое тактическое решение российской сборной.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (20)
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Рига!!!

Znarok realjno ne dzhentlmen!Xotja u noneima OAR potolok polufinal.Увы.

00:38

Рига!!!

Nash Znaroks slivajet vashu sbornuju a vam eto pofig?stranno,stranno....D;

00:30

Рига!!!

To tipitip——vsjo praviljno zametil.ne pisannnije zakoni sporta.Tak chto bolelschjiki OAR idite na......:))))

00:28

Fibonacci

tipitip при чем тут нхл и что там у них не принято? амер реально поплыл.

00:20

JohnWeexx

Мы играем не в НХЛ, а на ОИ. И на их "пацанские понятия" нам ОБЯЗАНО быть насрать.

00:18

tipitip

По-моему, там также не принято выказывать радость при разгромных голах, насколько я заметил.

00:02

tipitip

Я так понял в НХЛ это не принято. Если так, то его реакция понятна.

23:59 17 февраля

amilo

Про вулкан хорошо сказано

23:43 17 февраля

tilitryam

обиделся..

23:39 17 февраля

Алексей Д.

Ужас! Хоккеисты им голы забивают, фигуристки во второй половине программы прыжки тройные прыгают. Хакеры президентов выбирают. Ну разве так можно? Эти русские просто нелюди какие-то. Весёлый не даст соврать

23:14 17 февраля

MVD1969

Тяжело ощущать себя боксерской грушей, на которой Россия тренирует удар спецбригад.

23:00 17 февраля

Pablo_75

Да, он действительно это сказал. Типа он недоволен что мы их добивали. Автоматический перевод гугла бесподобен. Late in the third period, Russia trotted out its big guns for a meaningless power play - В конце третьего периода Россия вытащила свои большие пушки за бессмысленную игру власти.

22:59 17 февраля

pushgun

Бред.

22:53 17 февраля

Felix BARSA

Нам Америкашка не указ, продул и отдыхай в сторонке, набирайся силенок!

22:34 17 февраля

wasp00000

Этот упоротый привык к тому,что в штатах за добивание побитого соперника штрафуют,поэтому и растяпил пасть!!!

22:30 17 февраля

Солёный

Кто такой этот Гранато??? Тренеришка пятой сборной США... а Знарок - финский тренер самого СКА, поэтому - не достоин Гранато руки его )))))

22:26 17 февраля

Упёртый русский

Бред какой то. Кого хотим, того и выпускаем. Тренер США совсем с дуба рухнул?

22:18 17 февраля

Sinaron

Дурная граната.

22:15 17 февраля

Serg19700

Девочку обидели.

22:13 17 февраля

Niсk

Гранато придурок?

22:13 17 февраля

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