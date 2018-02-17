Слуцкий на хоккее Россия - США. Фото

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил игру хоккейной сборной России против команды США.
Ранее специалист, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", находился в Дом спорта. Там он следил за лыжной эстафетной гонкой, в которой российские спортсменки завоевали бронзу.
Отметим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".
Слуцкий на хоккее! Болеет за наших #РоссияСША pic.twitter.com/G3W6Di7NB5– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 17 февраля 2018 г.
Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь
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и чо? он там как пятая нога у лошади...
17:33 17 февраля