Слуцкий на хоккее Россия - США. Фото

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил игру хоккейной сборной России против команды США.

Ранее специалист, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", находился в Дом спорта. Там он следил за лыжной эстафетной гонкой, в которой российские спортсменки завоевали бронзу.

Отметим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь