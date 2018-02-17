15:26 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Слуцкий на хоккее Россия - США. Фото

Леонид СЛУЦКИЙ на хоккейном матче Олимпиады-2018 Россия - США. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ" Леонид СЛУЦКИЙ и спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
Леонид СЛУЦКИЙ на хоккейном матче Олимпиады-2018 Россия - США. Фото Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, "СЭ"
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Сегодня. Пхенчхан. Леонид СЛУЦКИЙ.Леонид Слуцкий: "Выступать без флага? Главное, что у тебя внутри"

 

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий и ЦСКА, прилетевший в Пхенчхан на Олимпийские игры, посетил игру хоккейной сборной России против команды США

Ранее специалист, последним местом работы которого был английский "Халл Сити", находился в Дом спорта. Там он следил за лыжной эстафетной гонкой, в которой российские спортсменки завоевали бронзу.

Отметим, что Слуцкий облачен в олимпийку и бейсболку с надписью "Red Machine".

 

 

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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и чо? он там как пятая нога у лошади...

17:33 17 февраля

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