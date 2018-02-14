Словения обыграла США в овертайме, уступая в счете 0:2

Сборная Словении обыграла сборную США в групповом турнире Олимпиады-2018 - 3:2 в овертайме. До третьего периода словенцы уступали сопернику со счетом 0:2. Героем встречи стал форвард "Торпедо" Ян Муршак, который сравнял счет на предпоследней минуте основного времени и забросил шайбу в овертайме.
Напомним, эти команды являются соперниками сборной России по группе В. Россияне в следующем матче встретятся со Словенией 16 февраля.
Хоккей
Олимпийские игры
Группа B
США - Словения - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: О`Нилл - 1 (Рой, Донато), 17:44 - 1:0. Гринуэй - 1 (О`Нилл, Сангвинетти), 32:57 - 2:0. Урбас - 1 (Грегорц, Видмар), 45:49 - 2:1. Муршак - 1 (Грегорц, Верлиц), 58:23 - 2:2. Муршак - 2 (Тичар, Урбас), 60:38 - 2:3.
Вратари: Запольски - Крошель.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 36 (11+13+12+0) - 25 (3+9+11+2).
Судьи: Гржибик, Салонен.
14 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Главное на Олимпиаде-2018 // Медальный зачет Олимпиады-2018 //
Календарь и результаты соревнований Олимпиады 14 февраля – здесь
hrenobl68
Сегодня был заговор слов... Одни пендосам вдули, другие нашим ....короч словмафия)
21:13 14 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
и играли у американцев не студенты, а аспиранты и кандидаты наук ахаха)))
18:00 14 февраля
Тропическая гемангиома Мовсисяна
у чмоки разрыв шаблона, вроде и РФ проиграла, да и любимцы накосячили, проиграв стране с населением меньше 2 миллионов человек)))
17:59 14 февраля
Bossonn
Чмока тут не появится. Это же пидосы обделались. А значит он типа не заметил. Он на нашей ветке пищит что-то...
17:57 14 февраля
Bossonn
shpasic Троллишь Чмоку?)))
17:56 14 февраля
Ламакин Т
shpasic, а не известно, потому что против Сида и Ко была бы команда Куч и Ко, например, с Бобровским или Василевским в воротах)))
17:49 14 февраля
Ламакин Т
DG (new)), у американских студентов средний возраст около 30, не многовато ли?)) И это еще как посмотреть, теперь им играть с заведенной красной машиной.
17:47 14 февраля
shpasic
А что было бы против Сида и co?))
17:42 14 февраля
DG (new))
Теперь ОСР играть с разъяренными американскими студентами.
17:34 14 февраля