Словения обыграла США в овертайме, уступая в счете 0:2

Сборная Словении обыграла сборную США в групповом турнире Олимпиады-2018 - 3:2 в овертайме. До третьего периода словенцы уступали сопернику со счетом 0:2. Героем встречи стал форвард "Торпедо" Ян Муршак, который сравнял счет на предпоследней минуте основного времени и забросил шайбу в овертайме.

Напомним, эти команды являются соперниками сборной России по группе В. Россияне в следующем матче встретятся со Словенией 16 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры

Группа B

США - Словения - 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: О`Нилл - 1 (Рой, Донато), 17:44 - 1:0. Гринуэй - 1 (О`Нилл, Сангвинетти), 32:57 - 2:0. Урбас - 1 (Грегорц, Видмар), 45:49 - 2:1. Муршак - 1 (Грегорц, Верлиц), 58:23 - 2:2. Муршак - 2 (Тичар, Урбас), 60:38 - 2:3.

Вратари: Запольски - Крошель.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 36 (11+13+12+0) - 25 (3+9+11+2).

Судьи: Гржибик, Салонен.

14 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

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