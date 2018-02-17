Словения обыграла Словакию и заняла второе место в группе вслед за Россией

Сборная Словении победила Словакию в серии буллитов в матче группового турнира Олимпиады-2018. Это позволило словенцам занять второе место в группе B, обойдя сегодняшних соперников, а также США, которые уступили России 0:4.

Напомним, что Россия накануне разгромила Словению со счетом 8:2.

Словения точно не попадет в четвертьфинал напрямую, поскольку в рейтинге команд, занявших вторые места, она уже уступает и Швеции, и Канаде, у которых есть по матчу в запасе.

Окончательный список участников плей-офф станет известен после завершения всех матчей группового турнира.

Олимпийские игры

Групповой турнир

Группа B

Словения - Словакия - 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Грегорц - 1 (бол., Муршак, Куралт), 21:00 - 1:0. Куралт - 1 (бол., Муршак, Грегорц), 24:16 - 2:0. Бубела - 1 (бол., Черешняк, Граняк), 35:43 - 2:1. Хашчак - 1 (Граняк, Черешняк), 45:56 - 2:2.

Победный буллит: Еглич.

Вратари: Крошель - Конрад.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (5+14+10+0) - 25 (4+7+10+4).

Судьи: Ержабек, Майер.

Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь