Словения обыграла Словакию и заняла второе место в группе вслед за Россией

Сборная Словении победила Словакию в серии буллитов в матче группового турнира Олимпиады-2018. Это позволило словенцам занять второе место в группе B, обойдя сегодняшних соперников, а также США, которые уступили России 0:4.
Напомним, что Россия накануне разгромила Словению со счетом 8:2.
Словения точно не попадет в четвертьфинал напрямую, поскольку в рейтинге команд, занявших вторые места, она уже уступает и Швеции, и Канаде, у которых есть по матчу в запасе.
Окончательный список участников плей-офф станет известен после завершения всех матчей группового турнира.
Олимпийские игры
Групповой турнир
Группа B
Словения - Словакия - 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Голы: Грегорц - 1 (бол., Муршак, Куралт), 21:00 - 1:0. Куралт - 1 (бол., Муршак, Грегорц), 24:16 - 2:0. Бубела - 1 (бол., Черешняк, Граняк), 35:43 - 2:1. Хашчак - 1 (Граняк, Черешняк), 45:56 - 2:2.
Победный буллит: Еглич.
Вратари: Крошель - Конрад.
Штраф: 4 - 8.
Броски: 29 (5+14+10+0) - 25 (4+7+10+4).
Судьи: Ержабек, Майер.
Каннын. Kwandong Hockey Centre.
Электросталец
болей против, че на ставках профукался, саложор?
20:21 17 февраля
Mon65
Спасибо, словенцы! Спасли наше реноме, но и мы янки потаскали.
19:29 17 февраля
Ru5
как все-таки просто с рагулями и навальнятами, как щенков гонять можно, слабенькие, и умственно, и физически
19:12 17 февраля
Ru5
Boleijj protiv, я не про хоккей, чудик, в хоккее еще никто золото не выиграл, бугага
19:09 17 февраля
Boleijj protiv
Lennon Как ОАРовцы проиграли такому сброду????!!!!! ------------------------------ Как как, Знарок и ко это чмо. Таким словакам только конченные алкаши и бомжи могут проигрывать. После таких поражений нужно отнимать шансы на золото, ибо это поражение самый главный символ, что Знарок чмо.
19:06 17 февраля
Boleijj protiv
Ru5 ----------------- В хоккее второй, но ряд игроков и из первой сборной.
19:05 17 февраля
МачоМэн
@модератор ау чисти комменты )) у салоедов бомбит )
18:57 17 февраля
Lennon
Как ОАРовцы проиграли такому сброду????!!!!!
18:55 17 февраля
Ru5
у нас второй состав выступает, если не третий, а у вас как дела, кастрюлеголовик?
18:52 17 февраля
Boleijj protiv
Ru5 ---------- От чего бы ему рваться, когда у чмошников еще ни одной золотой?
18:50 17 февраля
Boleijj protiv
Ru5 ------------- Все равно пидаросов Знарка и Ко порвут, в полуфинале или финале.
18:44 17 февраля
Ru5
Boleijj protiv, что, подгорает? не изменяй себе, болей против, бугага
18:40 17 февраля
Boleijj protiv
Тупорылые словаки, кастрировать всю сборную
18:36 17 февраля
alexway.67
сэ. ваши редакторы живут в параллельных мирах? в статье вы пишете, что словения заняла второе место, а в таблице в разделе хоккей олимпиада ставите на четвертое. когда прекратятся ваши ляпы и кто то понесет ответственность за недобросовестную работу?
18:33 17 февраля
Ru5
думаю все-таки с норгами играть будем
18:16 17 февраля
DG (new))
У США 4 очка. Они третьи по результатам личных встреч
18:15 17 февраля
Наш
В четвертьфинале наши сыграют с победителем пары Словения-Норвегия(или Германия,это выяснится в личном противостоянии норвежцев и немцев)!
18:14 17 февраля
Спринт
На 2-м месте в группе "А" может оказаться кроме Канады, Чехия или Швейцария. В группе "С" второй может быть Финляндия, а не только Швеция. Причем тут только сборные Канады и Швеции? Очередная дилетантская отсебятина на сайте "С-Э". В группе "В" 2-е место Словения, 3-е США, 4-е Словакия- по результатам личных встреч.
18:12 17 февраля
Наш
rocky big,Россия-6 очков,Словения - 4 очка,Словакия - 4 очка,США -3 очка.Словакия-3 место.
18:09 17 февраля
Ru5
мы с ними в 1/4 еще можем встретиться
18:09 17 февраля
gibson
Прикол в том, что поражение от словаков не создало нам никаких проблем, а им не дало ничего. Сухими из воды вышли, можно сказать:-)
18:02 17 февраля
rocky big
таблицу правильно печатайте...Словакия 4-е место, Словения 2-е
17:57 17 февраля
Serenky25
Ухаха США в финале сразу
17:57 17 февраля
индеец_Джо
Словакия рухнула на 4-е место в группе?
17:56 17 февраля
жек
Ну красавцы! И без Копитара прилично играют! Удачи в 1/8.
17:54 17 февраля