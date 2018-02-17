17:46 17 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Словения обыграла Словакию и заняла второе место в группе вслед за Россией

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Сборная Словении победила Словакию в серии буллитов в матче группового турнира Олимпиады-2018. Это позволило словенцам занять второе место в группе B, обойдя сегодняшних соперников, а также США, которые уступили России 0:4. 

Напомним, что Россия накануне разгромила Словению со счетом 8:2. 

Словения точно не попадет в четвертьфинал напрямую, поскольку в рейтинге команд, занявших вторые места, она уже уступает и Швеции, и Канаде, у которых есть по матчу в запасе. 

Окончательный список участников плей-офф станет известен после завершения всех матчей группового турнира.

Олимпийские игры

Групповой турнир

Группа B

Словения - Словакия - 3:2 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Грегорц - 1 (бол., Муршак, Куралт), 21:00 - 1:0. Куралт - 1 (бол., Муршак, Грегорц), 24:16 - 2:0. Бубела - 1 (бол., Черешняк, Граняк), 35:43 - 2:1. Хашчак - 1 (Граняк, Черешняк), 45:56 - 2:2.

Победный буллит: Еглич.

Вратари: Крошель - Конрад.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 29 (5+14+10+0) - 25 (4+7+10+4).

Судьи: Ержабек, Майер.

Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (25)
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Электросталец

болей против, че на ставках профукался, саложор?

20:21 17 февраля

Mon65

Спасибо, словенцы! Спасли наше реноме, но и мы янки потаскали.

19:29 17 февраля

Ru5

как все-таки просто с рагулями и навальнятами, как щенков гонять можно, слабенькие, и умственно, и физически

19:12 17 февраля

Ru5

Boleijj protiv, я не про хоккей, чудик, в хоккее еще никто золото не выиграл, бугага

19:09 17 февраля

Boleijj protiv

Lennon Как ОАРовцы проиграли такому сброду????!!!!! ------------------------------ Как как, Знарок и ко это чмо. Таким словакам только конченные алкаши и бомжи могут проигрывать. После таких поражений нужно отнимать шансы на золото, ибо это поражение самый главный символ, что Знарок чмо.

19:06 17 февраля

Boleijj protiv

Ru5 ----------------- В хоккее второй, но ряд игроков и из первой сборной.

19:05 17 февраля

МачоМэн

@модератор ау чисти комменты )) у салоедов бомбит )

18:57 17 февраля

Lennon

Как ОАРовцы проиграли такому сброду????!!!!!

18:55 17 февраля

Ru5

у нас второй состав выступает, если не третий, а у вас как дела, кастрюлеголовик?

18:52 17 февраля

Boleijj protiv

Ru5 ---------- От чего бы ему рваться, когда у чмошников еще ни одной золотой?

18:50 17 февраля

Boleijj protiv

Ru5 ------------- Все равно пидаросов Знарка и Ко порвут, в полуфинале или финале.

18:44 17 февраля

Ru5

Boleijj protiv, что, подгорает? не изменяй себе, болей против, бугага

18:40 17 февраля

Boleijj protiv

Тупорылые словаки, кастрировать всю сборную

18:36 17 февраля

alexway.67

сэ. ваши редакторы живут в параллельных мирах? в статье вы пишете, что словения заняла второе место, а в таблице в разделе хоккей олимпиада ставите на четвертое. когда прекратятся ваши ляпы и кто то понесет ответственность за недобросовестную работу?

18:33 17 февраля

Ru5

думаю все-таки с норгами играть будем

18:16 17 февраля

DG (new))

У США 4 очка. Они третьи по результатам личных встреч

18:15 17 февраля

Наш

В четвертьфинале наши сыграют с победителем пары Словения-Норвегия(или Германия,это выяснится в личном противостоянии норвежцев и немцев)!

18:14 17 февраля

Спринт

На 2-м месте в группе "А" может оказаться кроме Канады, Чехия или Швейцария. В группе "С" второй может быть Финляндия, а не только Швеция. Причем тут только сборные Канады и Швеции? Очередная дилетантская отсебятина на сайте "С-Э". В группе "В" 2-е место Словения, 3-е США, 4-е Словакия- по результатам личных встреч.

18:12 17 февраля

Наш

rocky big,Россия-6 очков,Словения - 4 очка,Словакия - 4 очка,США -3 очка.Словакия-3 место.

18:09 17 февраля

Ru5

мы с ними в 1/4 еще можем встретиться

18:09 17 февраля

gibson

Прикол в том, что поражение от словаков не создало нам никаких проблем, а им не дало ничего. Сухими из воды вышли, можно сказать:-)

18:02 17 февраля

rocky big

таблицу правильно печатайте...Словакия 4-е место, Словения 2-е

17:57 17 февраля

Serenky25

Ухаха США в финале сразу

17:57 17 февраля

индеец_Джо

Словакия рухнула на 4-е место в группе?

17:56 17 февраля

жек

Ну красавцы! И без Копитара прилично играют! Удачи в 1/8.

17:54 17 февраля

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