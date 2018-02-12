Шведские хоккеистки разгромили сборную единой Кореи

Женская сборная Швеции нанесла разгромное поражение Кореи во втором матче хоккейного турнира на Олимпийских играх-2018 - 8:0. Напомним, что хоккеистки Кореи и КНДР выступают на Играх единой командой.

Каннын (Корея)

Хоккей

Олимпийские игры

Женщины

Группа В

Швеция - Корея - 8:0 (4:0, 1:0, 3:0)

Голы: Нилен-Перссон - 1 (бол., Аласалми), 4:00 - 1:0. Лундберг - 1 (Раск, Грам), 9:47 - 2:0. Фелльман - 1 (Раск, Кюллер), 10:17 - 3:0. Уден Юханссон - 1 (Юханссон), 17:04 - 4:0. Винберг - 1 (Аласалми, Лундберг), 24:08 - 5:0. Нордин - 1 (Лундберг), 41:09 - 6:0. Винберг - 2 (Грам, Нордин), 41:45 - 7:0. Стенберг - 1 (Винберг), 45:34 - 8:0.

Вратари: Гран - Син Со Джон.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 50 (22+9+19) - 19 (6+8+5).

Судьи: Ариано Лорти, Фиалова.

12 февраля. Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Олимпийский календарь // Медальный зачет Олимпиады-2018