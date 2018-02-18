Швеция обыграла Финляндию и завершила групповой турнир Олимпиады с тремя победами

Сборная Швеции обыграла Финляндию в матче группового турнира Олимпиады-2018. Шведы стали единственной командой, выигравшей все три встречи в группе. Они вышли напрямую в четвертьфинал с первого места в сводной таблице. Финляндия на данную минуту является лучшей из занявших вторые места команд и тоже проходит в четвертьфинал. Однако в случае победы Канады над Кореей, четвертьфиналистами станут североамериканцы.

Шведы в 1/4 финала встретятся с победителем матча Германия - Швейцария.

Олимпийские игры

Групповой турнир

Группа C

Швеция - Финляндия - 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)

Голы: Ландер - 2 (Умарк, Фаст), 14:53 - 1:0. Кемппайнен - 2 (Койвисто, Юнттила), 21:32 - 1:1. Закриссон - 1 (Франссон), 48:53 - 2:1. Меллер - 1 (бол., п.в., Умарк), 59:55 - 3:1.

Вратари: Фаст - Коскинен (57:52 - 58:40, 58:51 - 59:55).

Штраф: 10 - 14.

Броски: 23 (6+10+7) - 19 (4+7+8).

Судьи: Гуен, Ержабек.

Каннын. Kwandong Hockey Centre.

Трансляция матча Россия - США // Расписание олимпийского хоккейного турнира – здесь