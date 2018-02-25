Шнуров оценил музыку в чемпионской раздевалке сборной России

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров остался доволен выбором сборной России после победы на Олимпийских играх. Сегодня российские хоккеисты выиграли в Германии в финальном матче (4:3 ОТ). Музыкант разместил в своем Инстаграме видео из раздевалки, в которой звучала песня "Super Good".

Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //

Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //

И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //

Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //

Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ