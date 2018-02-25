Шнуров оценил музыку в чемпионской раздевалке сборной России

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров остался доволен выбором сборной России после победы на Олимпийских играх. Сегодня российские хоккеисты выиграли в Германии в финальном матче (4:3 ОТ). Музыкант разместил в своем Инстаграме видео из раздевалки, в которой звучала песня "Super Good".
Трансляция матча Россия – Германия // LIVE золотого дня сборной России //
Золотые! Россия выиграла в чудо-финале // Слишком дорогое золото //
И начался праздник! Кадры олимпийской радости России //
Болельщики и хоккеисты спели гимн. Слезы радости жен игроков. Видео //
Запомните: атлеты – из России. Ответ американскому СМИ
usuns
Dns>>> утри патриотические слюни! Если ты считаешь, что соперники у сборной оар были достойные - иди смотри передачи соловьева с киселевым! Победа на такой ои таким составом вызывает восторг только у неадекватов! А вот поражение, которое было очень близко, покрыло бы несмываемым позором! Иди уроки учи - завтра в школу! Спортивный аналитег плин!
03:14
DNS
usuns Они были далеко не дворовые, не в теме не лезь.
00:30
Весёлый℗
Победа олимпийская. как всегда к ней пытается примазаться быдлятина - матерная в музыке, русофобская в чате..))
23:49 25 февраля
Boleijj protiv
Какая победа, такие и песни. Все для быдла
22:33 25 февраля
usuns
результат опроса отражает уровень посетителей портала! 61% посчитал самым главным победу хоккейной сборной и только 19% медали лыжников!да любая бронзовая медаль, добытая нашими вчерашними юниорами-лыжниками в битве с сильнейшими (и астматиками и другими всякими больными) перевесит всю эту кучу золотых медалек которые наши хоккеисты завоевали играя с дворовыми командами! то же самое - про трегубова, про воронину... фигуристки - другая история - просто приехали безоговорочные фавориты и взяли свое!
21:11 25 февраля
Весёлый℗
шнурок со своей матерщиной чванится как школьник второгодник - это та самая быдлятина, из-за которой к России предвзятое отношение)
21:06 25 февраля