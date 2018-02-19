Шипачев катается отдельно на тренировке сборной России

Сборная России в преддверии четвертьфинального матча на Олимпиаде в Пхенчхане тренируется в следующих сочетаниях звеньев:
Кошечкин, Сорокин, Шестеркин.
Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин, Мозякин;
Нестеров – Марченко, Гусев – Дацюк – Капризов;
Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов, Шипачев;
Киселевич – Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко.
Россия проведет четвертьфинальный матч 21 февраля. Соперником станет победитель матча Словения - Норвегия.
Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь
kozban400
Шипачёв очень нужен будет! Поживём - увидим!
13:35