13:10 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Шипачев катается отдельно на тренировке сборной России

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Сборная России в преддверии четвертьфинального матча на Олимпиаде в Пхенчхане тренируется в следующих сочетаниях звеньев:  

Кошечкин, Сорокин, Шестеркин.

Гавриков – Войнов, Ковальчук – Андронов – Калинин, Мозякин;

Нестеров – Марченко, Гусев – Дацюк – Капризов;

Зубарев – Зуб, Широков – Прохоркин – Барабанов, Шипачев; 

Киселевич – Яковлев, Телегин – Каблуков – Григоренко.

Россия проведет четвертьфинальный матч 21 февраля. Соперником станет победитель матча СловенияНорвегия.

Сетка плей-офф и календарь олимпийского хоккейного турнира – здесь

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kozban400

Шипачёв очень нужен будет! Поживём - увидим!

13:35

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