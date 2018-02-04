Шестеркин будет защищать ворота сборной России в игре со "Спартаком"

Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Ворота национальной команды будет защищать голкипер СКА Игорь Шестеркин.
Составы команд выглядят следующим образом:
Встречайте состав сборной России на выставочный матч с ХК "Спартак", начинаем в 15:00 по московскому времени.– Хоккей России (@russiahockey) 4 февраля 2018 г.
Подключайтесь к прямому эфиру:
📺 Матч! Игра
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По различным причинам сегодня не выйдут на лёд Калинин, Кольцов, Юдин, Трунёв, Никонцев, Стоа и Радил, последние 2 готовятся к Олимпиаде в составе своих сборных. Из резерва @russiahockey за #Спартак сыграют защитники Зуб и Рыков, форварды Шалунов и Каблуков. pic.twitter.com/qBim74VLIl– Спартак Москва (@spartak_hc) 4 февраля 2018 г.
Напомним, что игра состоится сегодня в Москве. Начало в 15.00, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи