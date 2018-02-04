14:20 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

Шестеркин будет защищать ворота сборной России в игре со "Спартаком"


Сегодня сборная России проведет товарищеский матч со "Спартаком" в рамках подготовки к Олимпийским играм-2018. Ворота национальной команды будет защищать голкипер СКА Игорь Шестеркин.

Составы команд выглядят следующим образом:

Напомним, что игра состоится сегодня в Москве. Начало в 15.00, "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи

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