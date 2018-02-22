"Шансы в полуфинале - 60 на 40 в пользу Чехии". Вуйтек ставит против России

Бывший главный тренер сборных Чехии и Словакии Владимир Вуйтек сказал, что у чехов на Олимпиаде-2018 есть проблемы с реализацией. Несмотря на это, специалист назвал эту команду фаворитом в полуфинале против России.

- На сегодняшней тренировке представители чешской команды запретили российской прессе снимать. Оправданы ли сейчас такие меры, на ваш взгляд?

- Сомневаюсь, что такие меры нужны на этом турнире. В данном случае тренеры не хотели, что за занятием наблюдали соперники. Может, хотят придумать что-то специальное. Хотя такие вещи не всегда работают. Соперник в любом случае может пробраться во дворец. Достаточно переодеться в рабочего и снимать на скрытую камеру.

- В российских СМИ сразу вспомнили о Пражской Весне, с которой усугубилась принципиальность в матчах СССР и Чехословакии.

- События 68-го года давно в прошлом, и о них никто не вспоминает.

- Как вам выступление сборной Чехии?

- Опытная команда с хорошим вратарем и защитой. Ребята демонстрируют слаженную коллективную игру. Из обороны они быстро переходят в контратаки. Правда, пока не забивают много шайб – всего по две за матч. Проблем хватает. Если на Евротуре большинство работало, то на олимпийском турнире его до сих пор не наладили.

- В каких компонентах команда может прибавить помимо большинства?

- В целом есть проблемы с реализацией моментов.

- Удивлены, что Павел Францоуз выиграл две буллитные серии у североамериканцев?

- Совсем нет! Он уверенно и спокойно стоит. Долгие годы он хорошо играет на буллитах. Думаю, сейчас Францоуз – игрок номер один в чешской команде.

- Как вам сборная России?

- Честно говоря, полностью видел только ваш матч со словаками (улыбается), остальные – только нарезками. В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла.

- Чего ожидаете от противостояния Чехия – Россия?

- Игра точно будет напряженной и ровной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом. Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, матч Россия - Чехия состоится 23 февраля. Начало игры - 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию полуфинала олимпийского турнира.

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