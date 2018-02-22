16:58 22 февраля | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018 — Хоккей

"Шансы в полуфинале - 60 на 40 в пользу Чехии". Вуйтек ставит против России

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Бывший главный тренер сборных Чехии и Словакии Владимир Вуйтек сказал, что у чехов на Олимпиаде-2018 есть проблемы с реализацией. Несмотря на это, специалист назвал эту команду фаворитом в полуфинале против России.

 
Среда. Пхенчхан. Россия - Норвегия - 6:1. Россияне вышли в полуфинал хоккейного турнира Олимпиады в первый раз с Игр-2006 в Турине.Чехи кричат "Чемпионы!" А мы ждем финал и Канаду

- На сегодняшней тренировке представители чешской команды запретили российской прессе снимать. Оправданы ли сейчас такие меры, на ваш взгляд?

- Сомневаюсь, что такие меры нужны на этом турнире. В данном случае тренеры не хотели, что за занятием наблюдали соперники. Может, хотят придумать что-то специальное. Хотя такие вещи не всегда работают. Соперник в любом случае может пробраться во дворец. Достаточно переодеться в рабочего и снимать на скрытую камеру.

- В российских СМИ сразу вспомнили о Пражской Весне, с которой усугубилась принципиальность в матчах СССР и Чехословакии.

- События 68-го года давно в прошлом, и о них никто не вспоминает.

- Как вам выступление сборной Чехии?

- Опытная команда с хорошим вратарем и защитой. Ребята демонстрируют слаженную коллективную игру. Из обороны они быстро переходят в контратаки. Правда, пока не забивают много шайб – всего по две за матч. Проблем хватает. Если на Евротуре большинство работало, то на олимпийском турнире его до сих пор не наладили.

- В каких компонентах команда может прибавить помимо большинства?

- В целом есть проблемы с реализацией моментов.

 
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- Удивлены, что Павел Францоуз выиграл две буллитные серии у североамериканцев?

- Совсем нет! Он уверенно и спокойно стоит. Долгие годы он хорошо играет на буллитах. Думаю, сейчас Францоуз – игрок номер один в чешской команде.

- Как вам сборная России?

- Честно говоря, полностью видел только ваш матч со словаками (улыбается), остальные – только нарезками. В первом матче Россия играла плохо. Дальше по ходу турнира команда прибавляла.

- Чего ожидаете от противостояния Чехия – Россия?

- Игра точно будет напряженной и ровной. От начала и до последней секунды ребята будут бороться. Встреча точно не закончится с крупным счетом. Верю в нашу команду. Шансы оценю как 60 на 40 в пользу Чехии. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Напомним, матч Россия - Чехия состоится 23 февраля. Начало игры - 10.40 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию полуфинала олимпийского турнира.

Расписание плей-офф хоккейного турнира Олимпиады

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КОММЕНТАРИИ (10)
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igogohruhru

Капитан сборной Чехии-Мартин Эрат. Это все что вам надо знать о сборной Чехии.

21:01 22 февраля

aech_63

Чёт чех-пыха тута нету, боится обо...пардон, облажаться?

18:41 22 февраля

Последний Легион

Вперёд, Россия!

18:03 22 февраля

Есть мнение...

Пардон, интернет затупил)

18:00 22 февраля

Есть мнение...

3-2 не знаю в чью пользу, но в основное время. Вообще хорошо, что чехи петушатся и хотят победить. Хочется увидеть по-настоящему напряжённый матч, коих пока и близко не было на этой Олимпиаде.

18:00 22 февраля

Есть мнение...

3-2 не знаю в чью пользу. Вообще хорошо, что чехи петушатся и хотят выиграть, хочется увидеть хоть один по настоящему напряжённый матч за весь турнир.

17:57 22 февраля

oleg.bob

Тяжёлый будет матч... Может и сбыться прогноз Вуйтека.

17:50 22 февраля

rake

4-1 Россия

17:46 22 февраля

CanagliaVova

Финал: Чехия - Германия :-D

17:23 22 февраля

lёbenicht

В две шайбы победим.

17:03 22 февраля

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